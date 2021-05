EEUU rebaja calificación de seguridad aérea de México

Por AFP / Expansión



La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo que la medida también prohíbe a las aerolíneas estadounidenses comercializar y vender boletos con aerolíneas asociadas mexicanas, aunque no afecta el servicio existente de las aerolíneas mexicanas a Estados Unidos.



"La FAA aumentará su escrutinio de los vuelos de las aerolíneas mexicanas a Estados Unidos", dijo la agencia reguladora estadounidense en un comunicado, al señalar que encontró "varias áreas" deficitarias en términos de seguridad aérea.



Según su evaluación, el gobierno mexicano no cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la entidad de las Naciones Unidas que regula la aeronáutica mundial. Por consiguiente, la FAA considera ahora la clasificación de seguridad de México como "Categoría 2" en lugar de "Categoría 1".



La rebaja en la calificación significa que las leyes o regulaciones de México no garantizan "estándares mínimos nacionales de seguridad internacional" o que "la autoridad de aviación civil carece de una o más áreas, como experiencia técnica, personal capacitado, mantenimiento de registros, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad", dijo la FAA.



La agencia reguladora estadounidense, que realizó una evaluación entre octubre de 2020 y febrero de 2021, se dijo listo para ayudar a su contraparte mexicana a mejorar su sistema de supervisión para regresar a la "Categoría 1".

¿Qué dicen las aerolíneas?

Debido a que una aerolínea de un país en Categoría 2 no puede usar códigos compartidos hacia Estados Unidos, ya se esperan afectaciones entre las aerolíneas mexicanas.



Delta Air Lines, que tiene una alianza comercial con Aeroméxico, dijo ayer que retirará sus códigos compartidos con Aeroméxico de confirmarse la degradación a Categoría 2, lo cual “restringiría la capacidad de Aeroméxico para crecer en Estados Unidos, pero tendría poco impacto general en los clientes de Delta”, dijo a medios Glen Hauenstein, presidente de la aerolínea.



Por otra parte, Volaris informó que sus niveles de operación en Estados Unidos se mantendrán hasta que México recupere la Categoría 1, enfocándose en sus planes de crecimiento en el mercado nacional y el resto de los mercados en donde opera.



“La operación desde y hacia Estados Unidos está asegurada, excepto por el código compartido con Frontier, el cual representa únicamente 0,4% del índice de ocupación de nuestros vuelos”, dijo la aerolínea en un comunicado. “En caso de su eventual suspensión, Volaris protegerá a sus clientes para que puedan efectuar sus vuelos sin cambio alguno”.