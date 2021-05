Nicaragua: Congelan cuentas bancarias de precandidata Cristiana Chamorro

Por La Prensa (Nicaragua)



Chamorro confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter.

La aspirante a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro Barrios informó este lunes que las autoridades nicaragüenses han congelado sus cuentas bancarias y han levantado el sigilo bancario por un caso de presunto lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado nicaragüense que ha promovido en su contra el Gobierno de Daniel Ortega.



"En medio de toda esta burda farsa, la dictadura (Gobierno de Daniel Ortega) me ha congelado mis cuentas bancarias y ha levantado el sigilo bancario", señaló Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), en un mensaje de Twitter.



"Rechazo y condeno esta arbitrariedad", agregó la periodista, que ha señalado al mandatario y exguerrillero sandinista, Daniel Ortega, de haber orquestado esa investigación en su contra "porque está muerto de horror" de perder el poder en las elecciones de noviembre.



La Fiscalía, que dirige la expolicía Ana Julia Guido, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a Chamorro Barrios en su calidad de exdirectora ejecutiva y representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.



"La Fundación 'Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia' incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente", según informó el Ministerio de Gobernación la pasada semana.



La investigación contra la comunicadora y aspirante presidencial, que ha tildado esa acusación como una "farsa" orquestada por Ortega y la que prometió "desenmascarar", se produce a menos de seis meses de que se celebren los comicios generales.



Chamorro Barrios es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones sobre los sandinistas, según una encuesta de la firma CID Gallup.



La también hija del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por criticar al dictador Anastasio Somoza Debayle, ha dicho que Ortega busca inhibir su participación en las elecciones de noviembre, en las que el mandatario busca una nueva reelección.

Citan a periodistas

Este lunes, el Ministerio Público de Nicaragua citó de manera «urgente» al propietario de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla; a la exdirectora ejecutiva de 100% Noticias, Verónica Chávez; a la periodista María Lilly Delgado; a la periodista y extrabajadora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), María Lourdes Arróliga; y al excoordinador de derechos humanos de la FVBCH, Guillermo Medrano, para que se presenten a «entrevistas» este martes sobre el caso del supuesto delito de «lavado de dinero, bienes y activos» que el Estado abrió en contra de la precandidata presidencial, así como de Marcos Fletes Casco y Walter Gómez Silva, quienes también son exfuncionarios FVBCH.

«Nos sorprende, nada tenemos que ir hacer nosotros» dijo el empresario radial a 100% Noticias, al que no le precisó si asistirá a la cita.

Chávez: «Es parte de las represalias a 100% Noticias»

Chávez, esposa del periodista y excarcelado político Miguel Mora, que ahora precandidato presidencial por el bloque opositor la Coalición Nacional (CN), dijo «estar sorprendida» debido a que no tiene idea de por qué la están llamando en calidad de entrevistada.



«Tengo entendido que están citando a varios periodistas y propietarios de medio de comunicación, me imaginó que por eso llega viene la cita y yo voy a tener que asistir, pero sorprendida porqué no entiendo porque me pueden estar llamando (…) a todas luces esto es siempre parte de lo mismo, es parte de las represalias a 100% Noticias, que es uno de los canales confiscados por haber informado la verdad, todo es parte de lo mismo, no dudo que sea parte de la misma represión que se vive día a día contra el periodismo internacional (…) es obvio que esto es político», señaló Chávez.



También se refirió a la demanda que interpuso su esposo Mora para que la Fiscalía investigará la agresión e intento de asesinato del que ella fue víctima por parte de turbas orteguistas en octubre 2020, en Masaya cuando participaba de una actividad de la oposición y turbas orteguista a vista y paciencia de la Policía la pasaron agrediendo.