EEUU habilita 6.000 visas de trabajo para Centroamérica

El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y el Departamento de Trabajo, DOL, de Estados Unidos publicaron una norma temporal conjunta que pone a disposición de los empleadores 22.000 visas adicionales de trabajadores temporales no agrícolas para el año fiscal 2021.

Dicha norma está orientada a empleadores que probablemente sufrirán un daño irreparable sin estos trabajadores adicionales. De los visados suplementarios, 6.000 se reservan para ciudadanos de los países del Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.

La normativa

El DHS anunció por primera vez el aumento suplementario previsto de 22.000 visados para el programa de trabajadores temporales no agrícolas H-2B el 20 de abril de 2021.

La asignación suplementaria de visas H-2B consiste en 16.000 visas disponibles solo para los trabajadores H-2B que regresan de uno de los últimos tres años fiscales (2018, 2019 o 2020) y 6.000 visas para ciudadanos del Triángulo Norte, que están exentos del requisito de retorno de los trabajadores.

"La norma conjunta de hoy ayuda a las empresas estadounidenses y aborda la necesidad de una sólida protección de los trabajadores", dijo el secretario Alejandro Mayorkas.

Añadió que es la primera vez que se están reservando visas suplementarias para los no ciudadanos de los países del Triángulo Norte, en cumplimiento de la dirección del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para ampliar las vías legales de protección y oportunidad para las personas de esos países.

Disposiciones

Esta norma incorpora varias disposiciones claves para garantizar la protección de los trabajadores estadounidenses y los trabajadores H-2B.

La norma requiere que los empleadores tomen medidas adicionales para reclutar trabajadores estadounidenses y prevé la movilidad, que permite a los trabajadores H-2B que ya están en los Estados Unidos comenzar a trabajar con un nuevo empleador o agente H-2B una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, en inglés) recibe una petición H-2B presentada a tiempo y debidamente justificada, antes de que la petición sea aprobada.

¿Qué deben presentar?

A partir de este martes 25 de mayo, los empleadores elegibles que ya han completado un sondeo del mercado laboral estadounidense para verificar que no hay trabajadores estadounidenses que estén dispuestos, calificados y sean capaces de realizar el trabajo no agrícola de temporada pueden presentar el formulario I-129, la petición para un trabajador no inmigrante, para buscar trabajadores H-2B adicionales.

Deben presentar una declaración con su petición para demostrar que su negocio probablemente sufrirá un daño irreparable sin una mano de obra suplementaria. Los detalles adicionales sobre la elegibilidad y los requisitos de presentación están disponibles en la regla final temporal y en la página del aumento temporal de visas de no inmigrantes H-2B para el año fiscal 2021.

La movilidad permite a los trabajadores H-2B cambiar de empleador más rápidamente si encuentran condiciones de trabajo inseguras o abusivas. El DHS y el DOL también llevarán a cabo un número significativo de revisiones posteriores a la adjudicación para garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa.