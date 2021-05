El Salvador: EEUU retira ayuda a Policía Nacional y a instituto de transparencia

Por estrategiaynegocios.net

“USAID tiene una profunda preocupación con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al Fiscal General y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, y preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas. En respuesta, USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública”, informó la agencia de cooperación de Estados Unidos en un comunicado publicado hoy.

Este financiamiento ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en asociación con la sociedad civil local y las organizaciones de derechos humanos.

USAID recordó que el respeto hacia un poder judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia. “Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el apoyo a la gobernabilidad democrática al colaborar con diversos sectores para mejorar las condiciones económicas y de seguridad y para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos han rechazado las destituciones en el aparato judicial de El Salvador posteriormente a la medida.

Esta semana, congresistas demócratas de Estados Unidos pidieron mayores condenas del Gobierno de Joe Biden para Bukele. A esto se le sumaron voces de organismos internacionales con el mismo fin.

El congresista Albio Sires, representante del Distrito 8 de Nueva Jersey, Estados Unidos, aplaudió la decisión de retirar la asistencia financiera que otorgaba a distintas instituciones del Gobierno salvadoreño, informó en su cuenta de Twitter.



Sires: “Aplaudo este paso USAID, que muestra que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para dar legitimidad a una toma de poder ilegal en El Salvador”. Además, expresó que, como gobierno de Estados Unidos, “deberíamos trabajar con socios que quieran mejorar las condiciones de vida, no promover una campaña de venganza política”, en referencia a las primeras acciones que realizó la Asamblea Legislativa al asumir funciones el primero de mayo.

I applaud this step by @USAID, which shows US taxpayer dollars will not be used to lend legitimacy to an illegal power-grab in #ElSalvador. We should work with partners who want to improve living conditions, not advance a political revenge campaign. https://t.co/d5EnvRLEIZ