Panamá superó los 2.000 megavatios en demanda en el sistema eléctrico

El último récord de demanda se había registrado el 10 de marzo de 2020 con 1.969 megavatios, justo antes de que se comenzarán a cerrar los comercios y otras actividades como parte de las medidas adoptadas para frenar la expansión del coronavirus. Se trata de un crecimiento de 51 megavatios comparado con el récord anterior.



Este registro de máxima demanda de ayer coincide con la apertura de las actividades económicas reactivadas desde hace algunas semanas, lo que indica que el país está avanzando y la economía reactivandose, sostuvo Mosquera. También influye el mayor uso de acondicionadores de aire por mayor temperatura ambiental.

La demanda máxima es la cantidad de electricidad que los consumidores del país conectados a la red eléctrica requieren a una determinada hora del día para abastecer sus necesidades. Generalmente la máxima demanda se registra entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m. del día cuando se mantienen encendidos la mayor cantidad de equipos y aparatos eléctricos, particularmente los de refrigeración y acondicionadores de aires, estos últimos entre los que más energía requieren.



Históricamente la máxima demanda repunta cada año en el mes de abril, considerado uno de los más calurosos del año, pero tanto el año pasado como este, parte de las actividades comerciales estuvieron cerradas y por ende no utilizaron los acondicionadores de aire.



Aunque este jueves 20 de mayo de 2021 se reportó la mayor demanda, el acumulado de generación no alcanzó el récord que sigue siendo de 36.217 megavatios hora del 27 de agosto de 2019. El total de la generación de este jueves fue de 33.969 megavatios hora.

Como factor favorable, la demanda máxima de energía se presenta en la temporada lluviosa cuando casi el 100% de las hidroeléctricas están funcionando. Según el reporte del Centro Nacional de Despacho, el 78,3% de la energía que se generó ayer provino de las plantas hidroeléctricas y el 21,7% restante lo aportaron las plantas eólica, fotovoltaicas, de gas natural y bunker.



De acuerdo con el informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) sobre el mercado eléctrico hasta el mes de abril, en el país había una capacidad instalada de 3.853 megavatios de los cuales solo 2.490 megavatios son capacidad firme



En capacidad instalada por tecnología, según ASEP, hasta abril de 2021, el 49%, eran plantas hidroeléctricas; 18%, de bunker; 10%, de gas natural licuado; 8%, de diésel; 7%, de eólica; 5%, de fotovoltaicas (solar); 3%, de carbón y menos de 1%, de biogás.