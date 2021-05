Centroamérica: Cómo pasar de consumidor a creador de videojuegos

Por Daniel Zueras, E&N



“El momento es ahora. Ya comenzó hace tiempo cuando la industria del cine y la música fueron superadas por la industria de los videojuegos”, asegura Alejandra Luzardo, especialista líder en Innovación y Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien apunta que la demanda que hoy existe de los juegos, “especialmente de entretenimiento, es inesperada, fue silente. Claro, inesperada para los que no conocen la industria”.



Así, se abre una gran oportunidad para América Latina y para Centroamérica de pasar de consumidor a creador de videojuegos. El estudio del BID “Los videojuegos no son un juego” destaca que Latinoamérica cuenta con 397 millones de videojugadores (el 80 % concentrado en México, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela), siendo la segunda región a nivel global con un mayor incremento en la industria, +13%, tan solo por detrás de Asia, algo que no solo ocurre en el campo de los videojuegos, “sino en todas las industrias de contenidos digitales”, incide Luzardo.



Por ello, potenciar y dar a conocer los talentos es clave. “Esta industria necesita visibilizarse, que cada país pueda hacer su mapeo de estudios de videojuegos, darlos a conocer, a aquellos que están comenzando tener incentivos para crearlos, y para los que ya están listos, darlos a conocer”, comenta la experta. Vamos, que fallamos en la promoción de esos juegos.

“Es necesario conocer cómo funciona la industria de los videojuegos a través de eventos, festivales, ferias…, donde dar a conocer proyectos para que otros compren sus productos” El gran potencial de los videojuegos latinoamericanos son los servicios creativos, “crear partes de videojuegos para otros, como es el caso de Assassin’s Creed, ahí hay una gran oportunidad”.

La importancia del talento

Álvaro Piedra, director de Exportaciones de Procomer (la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) cree que en el país, “poco a poco”, las empresas se empiezan a especializar, basadas en tendencias internacionales: “El empresario sabe que su aporte será el tema del ingenio, la propuesta, la transferencia de conocimiento; y ellos a nuestro nivel buscan a Costa Rica, un país talentoso, que a nivel mundial está bien posicionado en videojuegos. Nos buscan en ferias internacionales -ya llevamos nueve años saliendo a estos eventos-. Vienen porque el sector se ha venido preparando, por temas de calidad”.



Otra cosa que necesitan nuestros países es poder entender que esta industria es altamente tecnológica, “hoy usa Inteligencia Artificial (IA) para el desarrollo de los juegos, es muy sofisticada, con altísimo nivel gráfico, complejidad, asertividad, su funcionamiento…”, incide Luzardo.

El hecho de que esté encapsulada en el entretenimiento “no deja ver el potencial que tiene, incluso con impactos en el tema de salud”, asegura la experta del BID, y lo ejemplifica en el hecho de que el banco multilateral trabaja con el estudio salvadoreño Vertex Studios en una simulación para enseñar a enfermeros a vacunar, algo que se venía haciendo desde antes de la crisis covid. “Como ese, hay muchos otros sectores en los que los videojuegos pueden enseñar, incluso a construir un proyecto de infraestructura de un puente, o desde

RR HH ayudar a identificar a nuevos talentos, desde la gamificación”. En definitiva, múltiples aristas para aportar en educación, salud, infraestructuras, el mundo del trabajo… Se trata de que los diferentes sectores sepan cómo aplicar los videojuegos en un contexto diferente al habitual, desde una perspectiva más profesional que lúdica, incidiendo en el desarrollo de habilidades.

“Los videojuegos son una herramienta pedagógica muy fuerte, con creatividad, con la que te puedes divertir mientras aprendes, y a la vez reducir niveles de estrés. Con los juegos puedes equivocarte mil veces y volver a empezar hasta que perfecciones esa actividad, cosa que en el aula no pasa”.

Centroamérica sube de nivel





La región necesita consolidar el ecosistema de educación e innovación necesario para ser un ‘jugador’ importante en la industria de los videojuegos. Claudio Rojas, director de academia de Cine y Animación de la universidad Ulacit de Costa Rica (que cuenta con una especialización en diseño y programación de videojuegos; diversas universidades en el país y en Centroamérica ya la tienen en su oferta) asegura que la región sí cuenta con ese ecosistema “en cuanto a infraestructura, conocimientos y facilidades de acceso”, algo que desde 2010 a la fecha “ha cambiado muchísimo”. El mercado existente obligó a la universidad a cambiar el paso para poder adaptarse, “nos ayudó a empezar a dar esta carrera, veíamos que era una necesidad el tener un lugar de poder prepararse, más allá de poder formarse empíricamente por tutoriales, eventos, conferencias…”.



Rojas dice que lo que hace falta es “un poco más de apoyo en lo económico” y una mayor implicación de los gobiernos, promoviendo exportaciones, ayudando a empresas a moverse a nivel internacional, contratos de coproducción…” como ya se ha hecho en Costa Rica. Alejandra Luzardo se muestra más crítica, ya que cree que no hay suficiente formación “por el hecho de que se desconoce cómo funciona la industria. Sí hay algunas universidades en América Latina, pero no es suficiente”. Asegura que más allá del currículum que tienen las mencionadas carreras “que hay que mirarlo, la industria de los videojuegos tiene muchos segmentos de profesión, desde desarrollador, hasta marketing, animación, ilustración, derechos de autor o copyright de los juegos, todo un universo: al ir a hacer un acuerdo con empresas de Canadá o EE UU debes de asegurarte que tienes los derechos correctos”.



La experta del BID cree que hay mucho por hacer en protección de propiedad intelectual y derechos creativos: “es clave”



Para Luzardo aún falta mucho por hacer en el aspecto formativo. “Si te pones a ver, no hay tantos estudios de videojuegos en Latinoamérica, hay muchísima demanda por parte grandes empresas para este tipo de contenidos: Cuanto más desarrollo haya en la región, más empresas se interesarán en nuestros servicios creativos o en comprar los juegos, que deben tener el estándar para estar en la industria global”.



Eso sí, las diversas ramas de la industria están en auge en nuestros países. En Costa Rica está “creciendo muchísimo”, comenta Piedra, y explica que Procomer divide el sector en dos grandes ramas: por un lado el de la propiedad intelectual que mencionaba Luzardo (animación, ideas, guiones, dibujo, nombres de personajes, desarrollo técnico del dibujo); y por otro lado el de los servicios (a través de una tercerización, contratar a alguien para que pinte a los personajes, etc) un campo en el que Costa Rica “se ha venido posicionando fuertemente”.

En videojuegos podemos hablar del art design (diseño de personaje, fondo, etc) cómo se hace más atractivo para la gente; y el game design (reglas del contenido del juego, y su uso, darle el flujo), algo en lo que los ticos también se han posicionado y que se complementa con la Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Virtual (VR).



“Combinando animación digital con videojuegos hemos logrado exportar a más de 20 países (entre ellos están Canadá, EEUU, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, República Checa, Japón, o Rusia)”, expresa el funcionario de Procomer