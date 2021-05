Videojuegos hechos en Centroamérica, una industria incipiente

Por Daniel Zueras, E&N



La industria de los videojuegos en Centroamérica todavía está en pañales. Pero va a crecer, seguro. No hay forma que no lo haga un negocio que genera ingentes cantidades de dinero y de empleo.



Y es que el potencial de crear puestos de trabajo es “muy alto”, incide Claudio Rojas, director de la carrera de Cine y Animación de la Ulacit, universidad costarricense que cuenta con una especialización en Diseño y Programación de Videojuegos: “hay mucha gente que se dedica a crear los assets: personajes, figuras como carros, armas, edificios, modelos en 3D, preparados para motor de juego y que se puedan subir a tiendas “; otros diseñan solo a los personajes, entornos, programación tradicional o visual… “Hay muchos mini nichos de mercado, no necesariamente saturados, que se podrán posicionar a nivel internacional. Hay empresas grandes como Blizzard, EA, etc, contratan por teletrabajo a personas en Costa Rica u otros países para proyectos específicos”, comenta Rojas.





Los salarios trabajando para empresas ticas pueden ir de US$1.200 de un júnior sin experiencia, a los US$3.000, incluso sin titulaciones de por medio. Aldo Alain, CEO y líder de programación del panameño Multi Tool Studios asegura que ese potencial de empleo en la industria de los videojuegos es “más grande que el cine y música, ya que lleva esos elementos, pero también, mercadeo, logística, programación, seguridad informática, manejo de datacenters. Es muy alto y muy plural”.



Kevin Villalta, promotor de Exportaciones de Servicios de Procomer (Promotora de Comercio exterior de Costa Rica), asegura que el país todavía necesita “muchas cosas” para crecer en este campo, pero la más importante ya se está llevando a cabo: “El desarrollo de un videojuego triple A (tipo FIFA, o Assassins Creed), uno que mucha gente consume”, es Covered, desarrollado por estudio tico StoneBall, “que va a posicionar a la industria costarricense en los mercados internacionales, y ayudará a hacerla crecer”.

stoneball y multi tool: los estudios promesa del istmo.





Marlon Cascante es el fundador de StoneBall Studio, un estudio independiente que desde Costa Rica lleva desarrollando desde hace más de tres años Covered War, un juego con más de 15 horas de duración, una mezcla de sátira social-política, cuestionamiento a la sociedad, menciones a civilizaciones antiguas, aliens y hasta una profecía.



Cascante está de acuerdo con Villalta en que lo que la región necesita para posicionarse en la industria a nivel global es “que un estudio logre destacar con un videojuego, un hit. Debemos dar nuestro mejor esfuerzo para que algún estudio logre ese hit. Lo bueno de los indies es que aunque no tenga calidad superior, con una buena historia puede lograrlo”. En breve va a ver la luz el mencionado Covered, que Cascante cataloga como “el más ambicioso y arriesgado en cuanto a desarrollo de América Latina. Incluso estudios grandes latinoamericanos no se han atrevido a desarrollar un juego de mundo abierto así”. El juego se podrá encontrar en torno a los US$20 en diversas plataformas: PS4, PS5, Xbox, Xbox, Nintendo y también en Steam.



La empresa desarrolladora, Stoneball Studio, está participada al 50 % por CaNuArts (especializada en videojuegos educativos y publicitarios, de la que Cascante es también socio fundador) y la otra mitad NGB2, dando entrada a capital costarricense que se ha ido asumiendo por partes. “Con Stone-Ball no tenemos límites, son juegos para mayores de edad, con los temas que queramos, así no entramos en conflicto con el público de CaNu Arts, orientado a juegos educativos y publicitarios”. El equipo de StoneBall está conformado por 12 personas (que incluyen un neurocientífico, publicista, desarrolladores, programadores y animadores).

Lea más: Diego Foresi, CEO de Infinity Esports, el ejeuctivo que apuesta por una industria que sube de nivel



El objetivo con Covered War es alcanzar las 100.000 unidades vendidas, un número que obliga a salir de las fronteras costarricenses, por lo que apuntan a los mercados grandes: Estados Unidos y Rusia. Multi Tool Studios es otro de los estudios emblemáticos del Istmo, un proyecto que nació en Panamá “como una burla a la clase política, en ese entonces el estudio tenía otro nombre. Aldo, quien ahora es mi esposo, simplemente quería parodiar la política partidista.



"Creamos el primer videojuego viral del país. Y desde ese entonces no hemos parado. Ya llevamos casi 11 años en esta industria”, explica Rita Ríos, COO y líder de Gráficos. Tras ‘Carrera Presidencial’ la compañía pasó a juegos móviles, “pero como Aldo es hardcore gamer, nos movimos a PC y consolas, siendo los primeros en Panamá en ser

partners de Sony y tener su propia consola de desarrollo y también en tener un videojuego en Xbox One y Microsoft Store”. El equipo está conformado por nueve personas, cinco en planta y cuatro “hired guns”, apunta el CEO.

Ríos es la representante de Panamá de Women in Games International, franquicia inglesa que reconoce a la mujer en la rama de videojuegos. Multi Tool Studios ha sido referente tanto en Panamá, como en eventos internacionales, como el DiGigirlz (iniciativa de Microsoft a nivel mundial). El estudio panameño está en este momento desarrollando un juego muy ambicioso, Sacrastel, que “no va a la velocidad que queremos, pues requiere buen presupuesto y tiempo”, incide Aldo Alain.

En busca del Ecosistema

Alain considera que en la región hay ecosistemas en torno al mundo de los videojuegos, “pero también falta apoyo del Estado. Y que muchos desarrolladores bajen su ego, que no les permite trabajar en colaboración, que también se note que esta es una industria muy peso pesado y que debe haber más carreras relacionadas al tema”. La industria de los videojuegos necesita “lo mismo que todo el sector del entretenimiento en la región: apoyo financiero, no hay acceso a recursos”, dice Claudio Rojas.



Hay dos tipos de recursos económicos: créditos con tasas preferenciales, o fondos concursables. “No existen -como en otros países- lugares donde se pueda acceder a fondos no retornables, que sean para iniciar un negocio, capital de riesgo. Ese tipo de recursos es muy limitado”, continúa Rojas. Tiempo, dinero y talento son necesarios para que estos estudios alcancen sus metas.



Cascante considera que talento hay mucho en la región, “pero hay un problema cultural, lo ves en países desarrollados, donde quien se mete a competir entrega todo; mientras que en nuestros países la gente es un poco más tranquila, hasta bohemia. En una industria tan fuerte, donde se mueve tanto dinero, eso no funciona. Hay que dar mucho más esfuerzo, el talento es importante, pero la constancia y la fuerza son aún más importantes”.



Marlon Cascante cree, eso sí, que las universidades ofrecen un programa equivocado enfocado en el desarrollo de videojuegos, con una propuesta de un único año, cuando hay que saber producción audiovisual, programación, animación…, y apuesta por aprender desde un único eje y después especializarse.

Lea más: Los nuevos héroes: Creadores de contenido, diferente que los influencers



“Personalmente apuntamos más al talento que a los estudios, pagamos conocimientos”. Por otro lado, el empresario costarricense afirma que no muchos están dispuestos “a vivir un crunch, cuando te topas con los errores y hay que solucionarlos rápido, dormir en el estudio, trabajar muy duro… Aquí no ha estado la gente dispuesta y cuesta generar

equipo. Los nuestros son muy capaces y hay disciplina, pero nos gustaría tener acceso a más gente”.



Procomer comenzó a atender al sector hace ocho años, y desde entonces se han dado pasos de gigante, con empresas ya preparadas para los mercados internacionales, “el sector es muy de la informalidad, con muchos freelances desde su casa. Fuimos a buscarlos y pasarlos al mundo de la formalidad empresarial. Los reclutamos, les dimos oportunidades y nuestra masa de empresas de videojuegos creció”, apunta Kevin Villalta, lo que le da a Costa Rica la posibilidad de ofrecer al mundo una oferta exportable. Así se realizó una estrategia estatal de apoyo al sector, realizando un mapeo empresarial.



En este momento Costa Rica tiene contabilizadas 35 empresas desarrolladoras de videojuegos, de las que 20 ya forman parte activamente de la exportación. El sector nacional genera unos 700 empleos directos (entre videojuegos y animación digital), a los que hay que sumar los aproximadamente 1.000 empleos que ofrecen las multinacionales instaladas en el país que ofrecen trabajos relacionados con el sector (CSS Corp y Lionbridge)