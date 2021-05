Aerolíneas de EEUU podrían comenzar a pesar a sus pasajeros

Por El Financiero (México)



Las aerolíneas de Estados Unidos ya podrán comenzar a pesar a las y los pasajeros para cumplir con las reglas de la Administración Federal de Aviación (FFA, por sus siglas en inglés).



Los transportistas necesitan calcular el peso de quienes viajan debido a motivos de seguridad, de acuerdo con el blog View From The Wing, por lo que se deben analizar los límites permitidos al menos para los aviones más pequeños.



El blog explica que el peso de las y los pasajeros varía según la ruta de vuelo, y que los pesos estándar de los estadounidenses podrían no ser los más adecuados para los aviones más pequeños, según los lineamientos de la FAA. Además, las aerolíneas tienen que calcular el peso promedio de quienes conforman la tripulación y las maletas de dicho equipo.



Las compañías aéreas pueden establecer el peso estándar según la información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y con ello definir el peso estándar para los aviones, grandes o pequeños, donde se considerarán variaciones de acuerdo con el supuesto de que puede haber mayor peso en temporada invernal (debido a la ropa de invierno), puntualiza el blog.



Para que esto sea posible, la FAA señala que las aerolíneas tienen la posibilidad de realizar encuestas a los y las pasajeras en los aeropuertos con mayor afluencia y seleccionarles al azar. Sin embargo, estos sondeos son voluntarios, por lo que las personas tienen derecho a no participar en ellos.



De acuerdo con View From The Wing, este tipo de encuestas podrían comenzar a realizarse muy pronto y podrían ser regulares. La FAA indica que deben ser cada 36 meses. La FAA clasifica así a las aeronaves: de 71 o más pasajeros son aviones grandes; de 30 a 70 viajantes son medianas; y de 5 a 29 pasajeros son aeronaves pequeñas.