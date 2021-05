EEUU menciona a seis políticos de Honduras por corrupción

Por laprensa.hn



El listado se filtró este martes y es el mismo promulgado por la congresista demócrata por California, Norma Torres. Aunque no se han revelado más detalles de la investigación, Torres, quien nació en Escuintla, Guatemala, hace 56 años, y que representa al distrito 32 de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha emprendido en los últimos meses investigaciones contra políticos de la región norte de Centroamérica.



En las últimas semanas, Torres adelantó que el Departamento de Estado publicaría una lista actualizada de figuras de la política hondureña que serían investigados por presuntos actos de corrupción. También se enfrascó en una trifulca mediática con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, a quien señaló a Bukele de ser uno de los responsables, como presidente, de la ola migratoria en El Salvador, Guatemala y Honduras.

¿Quiénes son los señalados?

1. Juan Carlos Valenzuela Molina: actual diputado del Congreso Nacional por el departamento de Lempira (Partido Nacional). El documento detalla que este es acusado de corrupción por el caso 'Arca Abierta', investigado por la Maccih en Honduras. La presunta malversación ascendería a US$800.000 de varias agencias gubernamentales. Se menciona que el caso fue desestimado, inicialmente, en 2019, por una corte. El proceso se reabriría contra Valenzuela.



2. Milton Jesús Puerto Oseguera: actual diputado del Congreso Nacional por el departamento de Yoro (Partido Nacional). Se menciona su acusación por corrupción en el caso 'Arca Abierta', también investigado por la Maccih, por US$800.000 de varias agencias gubernamentales. En su momento, el caso tampoco pasó a juicio.





3. Welsy Milena Vásquez López: actual diputada del Congreso Nacional por el departamento de Cortés (Partido Nacional). La causa contra la congresista hondureña sería también por el mismo caso 'Arca Abierta' y también por US$800.000. Sin embargo, los casos, inicialmente investigados en 2019, no pasaron a juicio. El Departamento de Estado no detalla aún cuál será el procedimiento a seguir.



4. Gustavo Alberto Pérez: es diputado del Congreso Nacional por el departamento de Lempira (Partido Nacional). Los detalles son los mismos que de los primeros mencionados. En 2018, Fiscalía de Honduras y Maccih acusaron a los funcionarios, pero el caso no procedió en los tribunales nacionales.



5. Óscar Nájera: diputado por el departamento de Colón (Partido Nacional). Es una de las figuras y bastiones más importantes de esa institución política en la región. Su carrera como legislador excede los 30 años. Ha sido mencionado en varias ocasiones por presuntas conexiones con casos de corrupción, aunque nunca ha sido probado en su contra algún delito.



6. Gladys Aurora López: actual diputada por el departamento central de La Paz (Partido Nacional). López es una de las figuras más representativas del nacionalismo a nivel nacional. La malversación de US$800.000 incluiría a la funcionaria en la investigación, aunque los detalles aún tendrán que ser revelados.