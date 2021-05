La escasez de contenedores afecta exportaciones de café guatemalteco

Por Prensa Libre / Mundo Maritimo



La escasez de contenedores a escala mundial, especialmente los de 20 pies, que son los más utilizados para las exportaciones de café y la disponibilidad de mano de obra, por las limitaciones de traslado y locomoción, que fueron parte de las medidas de prevención y contención del covid-19, sumado a la variabilidad climática por el paso de las tormentas Eta e Iota, fueron los principales factores que causaron retrasos que se han visto reflejados en el ritmo de las exportaciones de café.

Juan Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), indicó que la falta de contenedores surgió por la creciente demanda en las importaciones de China y se acentuó a finales de marzo pasado con el bloqueo en el Canal de Suez, que afectó los embarques entre Asia y Europa por seis días.



El volumen de exportación de café fue un 13% menor de octubre de 2020 a abril último, comparado con el mismo período del año cafetero anterior. En divisas, la diferencia es menor, 3,5% por debajo, debido a que el precio en esta cosecha ha sido ligeramente mejor; por lo tanto, a escala mundial se espera que las exportaciones se estabilicen, dijo Barrios.





Según datos del año cafetero —del 1 de octubre al 30 de abril de cada año— durante la temporada 2019-2020 se exportaron dos millones 197.590 quintales oro con un valor acumulado de US$332.905.951. Durante el año cafetero 2020-2021 se exportó 1.901.995 quintales oro y representaron un valor acumulado de US$321.187.000.

Recuperar el ritmo

“Las exportaciones de café de Guatemala están retomando el ritmo”, expresó Barrios. Para septiembre próximo, cierre del año cafetero, integrantes de Anacafé proyectaron que las exportaciones del grano serán de 4.1 a 4.2 millones de quintales.



Mainor Hernández, presidente del Comité de Café Diferenciados de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), coincidió con esos cálculos. Según las cifras que manejan, las exportaciones de café aumentaron 5% durante el primer trimestre del año, lo que representó un ingreso de divisas de aproximadamente US$9 millones para los socios del comité.

El socio principal de compra de café es Estados Unidos, luego le sigue el bloque de la Unión Europea y Japón. Esto significa que en Asia hay una buena representación de café de Guatemala, y pese a que es un mercado nuevo aún se puede explotar más, considera Hernández.



Otro mercado con tendencia a crecer es Canadá, donde hay buenas expectativas y tratados que se hacen a escala continental, y que es permitido que se abra esa posibilidad, dado que antes el principal proveedor eran Estados Unidos y Europa. Actualmente hay interés por adquirir materia prima, se informó. “Es una buena oportunidad para promover el café industrializado en el mercado canadiense, siempre con un valor agregado, que caracteriza al grano de exportación guatemalteco”, resaltó Hernández.

Exportaciones regionales

Según datos de Central America Data, en los primeros nueve meses del año pasado el principal exportador de café fue Honduras, con US$827 millones; en segundo lugar está Guatemala, con US$610 millones, seguido de Nicaragua, con US$413 millones. Con valores más bajos se encuentran Costa Rica, con US$307 millones; El Salvador, $104 millones, y Panamá, $21 millones.



De enero a septiembre del año pasado, el 35% del valor exportado de café desde Centroamérica tuvo como destino principal Estados Unidos, seguido de Alemania, con 14%, y Bélgica, 10%; Japón, Canadá e Italia representaron 5%, respectivamente. Entre enero y septiembre de 2019 y el mismo período de 2020 el valor exportado desde la región disminuyó 1%, al pasar de US$2.308 millones a US$2.288 millones.



La baja interanual registrada en las ventas para el período objeto de análisis se explica, en parte, por el comportamiento de las exportaciones a EE. UU., que disminuyeron de US$834 millones a US$808 millones. En los últimos meses, el precio promedio de las exportaciones regionales de café ha registrado una clara tendencia creciente, al pasar de US$2.44 por kilo en noviembre de 2019 a US$3.31, en septiembre de 2020.



Promoción: Estrategias de mercado

Entre las estrategias de promoción programadas para este año, además de la Cup of Excellence o Taza de la Excelencia, que llevan a cabo en alianza con ACE, se implementó la subasta One of a Kind, con la que promueven la innovación en los procesos de las variedades tradicionales de café de Guatemala, comentó Juan Luis Barrios, presidente de Anacafé.



También implementaron el Coffee Search System, una herramienta tecnológica que permite vincular directamente a productores con potenciales clientes en el extranjero. Está en proceso el lanzamiento de una aplicación móvil para la promoción, identificación y ubicación de Coffee Shops en Guatemala como herramienta para tener fácil acceso a distintas opciones de café a través de criterios de búsqueda.

Escasez mundial de contenedores continuará probablemente hasta 2022





El mundo no cuenta suficientes contenedores en los lugares adecuados para atender la demanda de carga. Pero, muchos meses después de la aparición de la escasez de contenedores, ¿cuál es la gravedad del problema?, interroga Freightwaves.



Las empresas de leasing de equipos están en buena posición para responder a esta pregunta; éstas empresas encargan los contenedores al escaso número de fabricantes chinos que los construyen y arriendan los contenedores a las líneas navieras, que, por lo demás, también realizan sus órdenes directamente a las fábricas.



En ese contexto, dos de las principales empresas públicas de leasing -Triton International (NYSE: TRTN) y CAI International (NYSE: CAI)- comentaron la disponibilidad de contenedores al presentar sus resultados del primer trimestre de 2021. En general, cuanto más rentables son las condiciones del mercado para las empresas de leasing, más ajustada es la capacidad de los contenedores y más deben pagar los expedidores por el transporte.

Sólo 2-3 semanas de suministro

Tres empresas chinas -CIMC, DFIC y CXIC- producen alrededor del 80% de los contenedores del mundo. La producción ha aumentado considerablemente, y se calcula que la capacidad de producción de contenedores crecerá entre un 6% y un 8% este año. Pero aun así, no se están construyendo con la suficiente rapidez como para aliviar la escasez de capacidad.



En tanto, el precio de los contenedores es un indicio de la escasez actual. El precio de un contenedor nuevo es ahora de US$3.500/CEU (cost equivalent unit) frente a los US$1.800/CEU a principios de 2020 y los US$2.500/CEU a fines de 2020. El costo se ha mantenido más o menos estable en US$3.500/CEU durante los últimos tres meses.



Las recientes subidas de precios han sido más extremas en el mercado de contenedores usados. Container XChange informó de que el precio de los contenedores usados en China casi se ha duplicado, pasando de US$1.299/CEU en noviembre a US$2.521/CEU en marzo.



¿Por qué siguen faltando contenedores nuevos?



El aumento de la producción de este año se produce tras un periodo en el que las órdenes estaban por debajo de las necesidades de reposición del mercado. Según el director general de Triton, Brian Sondey, "gran parte de la producción de contenedores que se ha producido este año, en cierta medida, está compensando los bajos volúmenes de producción de 2019 y la primera parte de 2020" por su parte, John O'Callaghan, director global de marketing y operaciones de Triton, añadió: "Todavía estamos jugando a ponernos al día".



Otra razón por la que los contenedores no son más abundantes, según Tim Page, director general interino de CAI International, es que las fábricas chinas no están ampliando la capacidad de producción. "No hay ninguna indicación por parte de los fabricantes de que vayan a aumentar la producción de contenedores", dijo.



A la pregunta de por qué una empresa de leasing no podría aspirar a una cuota de mercado y hacer bajar los precios, Page respondió: "A falta de un cambio total en el comportamiento de los fabricantes de contenedores -y nadie parece pensar que eso sea probable- haría falta que ellos [los fabricantes] estuvieran dispuestos a producir contenedores e ir a por la cuota de mercado, a producir contenedores muy por encima de la demanda, para que existiera siquiera la oportunidad de que alguien [en el espacio de leasing] tuviera un exceso de contenedores y presionara al mercado en el precio".



¿Cuándo podría aliviarse la escasez de contenedores?



El alivio de la escasez de contenedores no se limita a la producción. Muchos contenedores se han visto retenidos por la congestión portuaria y por problemas como el accidente del "Ever Given" en el Canal de Suez. Cuando estos atascos desaparezcan, habrá más contenedores disponibles.



Según Sondey, la ralentización de la "velocidad de los contenedores" por las interrupciones comenzó con los bloqueos de Covid-19 a principios de 2020, seguidos por "la avalancha de contenedores que desborda la capacidad de los puertos para entrar y salir de ellos" a partir de finales de 2020, lo que culminó con "la guinda del pastel: el bloqueo del Canal de Suez".



Finalmente, Page informó de una situación inusual que se da ahora en los puertos de destino de la carga china. Los buques tienen tanta prisa por dar la vuelta que "se ven obligados a dejar contenedores vacíos cuando regresan a China", dijo.