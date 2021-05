Guatemala: Al menos 321.000 dosis de vacuna AstraZeneca vencerán en junio

Por Prensa Libre

La ministra de Salud, María Amelia Flores, acudió a una citación con la bancada del Congreso Compromiso, Renovación y Orden, Creo, en donde confirmó que 321.600 dosis de la vacuna AstraZeneca que ingresaron al país se vencerán en junio.

También explicó que las vacunas actualmente disponibles “ni siquiera van a alcanzar” para inmunizar a la población de la Fase 2.

“El dato estimado de adultos mayores de 70 años llega a casi 600.000 y solo tenemos para 200.000 personas. Aparte de todas las personas a las que se les va a aplicar su segunda dosis, allí se va todo”, dijo la funcionaria.

Agregó que no hay razón para que se venzan las dosis porque este 13 de mayo empieza a aplicarse la segunda dosis para las personas de la fase 1.

Las proyecciones

Según una estimación del Laboratorio de Datos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, podría tardar tres meses para administrar todas las vacunas, actualmente disponibles en Guatemala. Hasta ayer había 451.356 dosis disponibles.

La meta de inmunización de esta semana de Salud es de 46.000 personas. La semana pasada era de 52.000, pero solo lograron vacunar a 33.032.

Eliú Mazariegos, director del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS), dijo en la bancada Unidad Nacional de la Esperanza que no alcanzaron la meta porque “las personas no acuden a su cita”, además agregó que alrededor del 30% de los citados en la capital no llegó a su cita.

Se improvisa

De acuerdo con Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Salud improvisa en el plan nacional de vacunación y señala que el riesgo de que esas dosis se venzan es alto, porque los puestos de vacunación no llegan a la meta establecida para cada día.

Agregó que la estrategia de abrir más centros de vacunación no funciona porque estos son atendidos por el mismo personal, y un ejemplo de eso es que el martes, el puesto de vacunación de Gerona estuvo cerrado, porque los trabajadores fueron enviados a otros lugares de la capital.

Por lo anterior y en busca de que las dosis no se pierdan, Calderón recomienda a Salud la contratación “urgente” de más personal para avanzar en el proceso de vacunación, ya que en unos días algunos de esos lugares solo funcionarán para la aplicación de la segunda dosis y el resto para completar lo que resta de las fases 1 y 2.

Además, dijo que el plan de vacunación debe ser reorientado y tomar en cuenta a las áreas rurales, porque “la vacunación es un derecho de todos y no solo de quienes viven en el área urbana”.

“Es seguir improvisando y el problema es que no tenemos disponibilidad de vacunas, la poca que tenemos no se está aplicando de forma efectiva y sumando a eso la que ha ingresado tiene poca vida útil”, dijo Calderón.