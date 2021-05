Bitcoin cae por debajo de US$50.000 tras crítica de Musk por uso de energía

Por Bloomberg



El director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, redobló su ataque a las demandas de energía de Bitcoin y calificó las recientes tendencias de consumo como “una locura”. Musk publicó un gráfico en Twitter de la Universidad de Cambridge que muestra que el consumo de electricidad de Bitcoin se ha disparado este año. Es el segundo día que critica la minería de criptomonedas por usar combustibles fósiles y se produce después de un anuncio de que Tesla suspendería las compras de automóviles con Bitcoin.

El cambio de rumbo de uno de los creyentes más ruidosos de las criptomonedas tomó por sorpresa a los inversores y provocó una caída de los precios en todos los ámbitos. Bitcoin se desplomó un 10 % en las primeras operaciones de EE. UU. A menos de US$50.000. El operador de intercambio Coinbase Global Inc. se hundió un 2 % en el mercado previo y otros tokens, incluidos Ether y Dogecoin, se desplomaron. “Bitcoin también es una manifestación del valor de Internet y, por lo tanto, es lógico que las redes sociales y el culto a las celebridades tengan, y seguirán teniendo, un efecto en el impulso de la demanda”, dijo Stephen Kelso, director de mercados de ITI Capital.



La extracción del token consume 66 veces más electricidad que a fines de 2015, según un informe reciente de Citigroup Inc.



Musk señaló el miércoles que Tesla podría aceptar otras criptomonedas si consumen menos energía y dijo que la compañía no venderá ninguno de sus bitcoins.





No está claro qué motivó la decisión y Musk y Zachary Kirkhorn, director financiero de Tesla, no respondieron de inmediato a una consulta por correo electrónico para hacer comentarios. Kirkhorn agregó en marzo el título irónico de “Maestro de monedas”, según un documento regulatorio.



Aún así, los tweets de Musk plantean preguntas sobre el atractivo de Bitcoin como inversión en un momento en que las empresas institucionales son cada vez más vocales sobre el cambio climático y los problemas ambientales.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



“¿Seguramente habría hecho su diligencia antes de aceptar Bitcoin?” dijo Nic Carter, socio fundador de Castle Island Ventures y una voz líder entre los defensores del uso de energía de Bitcoin. “Es muy extraño y confuso ver este rápido cambio”.



La decisión de Musk en febrero de comprar US$1.500 millones en Bitcoin y planear aceptarlo como forma de pago ha sido un catalizador importante en el mercado alcista de las criptomonedas. A los ojos de los analistas, ayudó a agregar legitimidad al token y a marcar el comienzo de nuevos inversores. Los tuits de criptografía de Musk a menudo han sido una broma, y su atención hacia Dogecoin llevó la ficha de broma a la corriente principal. Él bromeó sobre ser el “Dogefather” en el pasado y tuiteó el martes: “¿Quieres que Tesla acepte a Doge?”

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá