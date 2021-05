EEUU: Fauci cree que pronto se podría relajar la obligación de usar mascarillas en espacios interiores

Por CNN



"Tenemos que empezar a ser más liberales a medida que se vacunan más personas", señaló el principal experto en enfermedades infecciosas del país. El uso de mascarillas ha producido un efecto colateral positivo: "mínimo histórico" en los contagios de gripe, según los CDC.



El domingo en ABC News, se le preguntó a Fauci si es hora de comenzar a relajar las exigencias de uso de máscaras en interiores. Fauci respondió: «Creo que sí, y creo que probablemente lo veremos a medida que avancemos y que más personas se vacunen».

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) actualizarán su guía casi en tiempo real, a medida que se vacunen más estadounidenses, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. El mes pasado, los CDC relajaron su guía sobre el uso de mascarillas al aire libre, pero aún así aconseja a las personas vacunadas y no vacunadas que sigan usando mascarillas en espacios públicos interiores, como un centro comercial, un cine o un museo. «Tenemos que empezar a ser más liberales, a medida que vacunamos a más personas», añadió.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



El domingo en «Face the Nation» de CBS, el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), dijo que los requisitos de las mascarillas faciales deberían relajarse ahora que el riesgo de covid-19 está disminuyendo.



«Ciertamente al aire libre, ya no deberíamos poner límites a las reuniones», dijo Gottlieb. «Los estados donde la prevalencia es baja, las tasas de vacunación son altas y tenemos buenas pruebas, y estamos identificando infecciones, creo que podríamos comenzar a eliminar estas restricciones también en interiores, de manera amplia».



El levantamiento de las restricciones pandémicas cuando ya no sean necesarias facilitará que los funcionarios de salud pública las vuelvan a implementar si los casos aumentan nuevamente, como en una posible oleada invernal, dijo Gottlieb.

Fauci y su predicción por el Día de la Madre

Estados Unidos probablemente volverá a la normalidad para el próximo Día de la Madre, si suficientes personas se vacunan contra el covid-19, dijo Fauci en ABC News. «Espero que el próximo Día de la Madre veamos una diferencia dramática de lo que estamos viendo ahora», dijo. «Creo que estaremos tan cerca de volver a la normalidad como sea posible».



Pero hay algunas condiciones, dijo.



«Tenemos que asegurarnos de vacunar a unaa abrumadora proporción de la población. Cuando eso suceda, el virus realmente no tendrá adónde ir», dijo. «No veremos un aumento. No veremos el tipo de números que vemos ahora».



El coordinador de respuesta del covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, le dijo a Jake Tapper en el programa «State of the Union» de CNN el domingo que el país está «dando vuelta de hoja» a la pandemia, pero subrayó la importancia de que todos los estadounidenses se vacunen.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



Señaló que el presidente Joe Biden estableció la meta de vacunar al 70% de los adultos antes del 4 de julio. «Hoy estamos en el 58%. Así que tenemos un camino por delante», dijo. Zients dijo que a pesar de un poco de fatiga por las mascarillas, los estadounidenses deben seguir la ciencia cuando se trata de usar mascarillas en interiores y esperar nuevas pautas de los CDC antes de cambiar sus hábitos.



«Todos queremos volver a un estilo de vida normal. Creo que estamos en el camino para hacerlo, pero sigan con disciplina y aprovechemos los nuevos privilegios de estar vacunados y no usar máscaras al aire libre, por ejemplo, a menos que se encuentren en un lugar lleno de gente», dijo.

Tres cosas que pueden vencer las dudas sobre las vacunas

EE.UU. tiene la oportunidad de salir adelante en la pandemia de covid-19 al hacer que más personas se vacunen, y tres cosas clave pueden ayudar a abordar las preocupaciones actuales, dice un experto.



«La gente estaba preocupada por la seguridad. Ahora tenemos cientos de millones de dosis, por lo que tenemos excelentes datos sobre la seguridad», dijo el sábado a CNN el médico de emergencias Dr. Anand Swaminathan. «La gente estaba preocupada por la eficacia», dijo, y agregó que ahora hay datos del mundo real que muestran cuán efectivas son las vacunas. Y finalmente, dijo Swaminathan, a algunos estadounidenses les preocupaba que las vacunas no tuvieran la aprobación de la FDA y solo hubieran recibido autorización de uso de emergencia. Pero Pfizer / BioNTech anunció el viernes una solicitud para la aprobación total de su vacuna por parte de la FDA para personas mayores de 16 años, lo que la convierte en la primera vacuna contra el covid-19 en EE.UU. en ser evaluada para su aprobación total.



«¿Cuál es la diferencia entre la autorización de uso de emergencia de la FDA y la aprobación total? Es realmente tiempo y dinero», dijo a CNN el sábado la Dra. Céline Gounder, especialista en enfermedades infecciosas y epidemióloga. «Pero para algunas personas, ver una aprobación total de la FDA les dará más confianza sobre que estas vacunas son seguras y efectivas, y miren, son seguras y efectivas», agregó.



La FDA «actuará lo más rápido posible», sin comprometer sus estándares de seguridad, para evaluar la vacuna de Pfizer para su aprobación, dijo Zients el viernes.



Más de 151 millones de estadounidenses, aproximadamente el 45,6% de la población, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, según datos de los CDC. Más de 112 millones de estadounidenses, casi el 34% de la población, están completamente vacunados, según muestran los datos de los CDC.



Funcionario de EE.UU.: La confianza en la vacuna es solo una pieza del rompecabezas

Para los funcionarios de todo el país, vacunar a más estadounidenses ahora será una batalla cuesta arriba, ya que los expertos dicen que EE.UU. ha llegado a aquellos que no estaban tan ansiosos por recibir una vacuna o aún tienen preguntas.



Las tasas de vacunación ya están disminuyendo. Por primera vez desde principios de marzo, el promedio de siete días de dosis administradas en EE.UU. cayó por debajo de los 2 millones por día, según los datos de los CDC publicados el sábado. Pero el domingo, el promedio de siete días volvió por encima de los 2 millones por día, dijeron los CDC.



Pero la confianza en las vacunas es sólo «una pieza del rompecabezas», cuando se trata de los desafíos que enfrenta Estados Unidos en sus esfuerzos de vacunación, dijo el viernes el director de Sanidad de Estados Unidos, Dr. Vivek Murthy, durante una sesión informativa sobre covid-19 en la Casa Blanca. «Las barreras para vacunarse se dividen en tres categorías principales», dijo. «Confianza, motivación y acceso a las vacunas».



Y los esfuerzos locales, estatales y federales están en curso, dijo, lo que apunta a abordar las tres piezas. «Sé que ha sido un año difícil y que a todos en nuestro país se les ha pedido que den un paso al frente y se sacrifiquen a lo grande», dijo Murthy. «Quiero dejar claro que esta pandemia terminará. Cuanto más rápido nos vacunemos, más rápido llegará ese día».

La pausa de Johnson & Johnson ‘proyecta una sombra’ sobre las vacunas

Un factor que puede haber contribuido a la desaceleración de las vacunas fue la pausa recomendada en la vacuna Johnson & Johnson, dijo un experto el sábado.



Esa recomendación se levantó el mes pasado y los funcionarios dijeron que la etiqueta se actualizaría para advertir sobre los riesgos de coágulos sanguíneos. Los expertos concluyeron que los beneficios de la vacuna superaron sus «riesgos conocidos y potenciales» y la vacuna continuó cumpliendo con los «estándares de seguridad, eficacia y calidad», dijo en ese momento la Dra. Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA.



Pero la recomendación de hacer una pausa tuvo sus propios efectos. «La pausa de Johnson & Johnson arrojó una sombra sobre el impulso que habíamos ganado», dijo la Dra. Jayne Morgan, directora clínica del Grupo de Trabajo de Covid de Piedmont Healthcare.



Dos semanas después de que se levantara la pausa recomendada para J&J, esa vacuna representa una parte muy pequeña de las dosis administradas en EE.UU., y el ritmo actual de administración está muy por detrás del ritmo previo a la pausa, según muestran los datos de los CDC.



Durante siete días, la vacuna de J&J representó aproximadamente el 3,5% de las dosis totales administradas, según los datos publicados el viernes por los CDC.