Astronautas revelan lo que vieron y sintieron al volver a la Tierra

Por CNN

Los astronautas Michael Hopkins, Víctor Glover y Shannon Walker de la NASA y Soichi Noguchi de la misión Crew-1 de SpaceX y la NASA regresaron a la tierra después de pasar aproximadamente 6 meses en la Estación Espacial Internacional, EEI.

La nave Dragon, también conocida como Resilience, (Resiliencia), en español, voló desde el espacio exterior, atravesó la espesa atmósfera de la Tierra y amerizó sin complicaciones en la costa de Florida, el pasado 2 de mayo a las 2:56 a.m. (hora de Miami).

Tras el histórico regreso del Crew-1, ayer jueves los astronautas participaron en un primer evento virtual y contestaron algunas preguntas de la prensa y de los usuarios de las redes sociales. A continuación de decimos cuáles fueron algunas de las respuestas más interesantes de la tripulación del Crew-1 de SpaceX.

¿Qué diferencias hay entre la nave Dragon y la nave espacial rusa Soyuz?

“Son simplemente diferentes”, dijo la astronauta Walker, quien indicó que existen diferencias entre ambas naves, pero no son necesariamente significantes. En cuanto al regreso a la Tierra, la astronauta comentó que el aterrizaje en el agua “fue interesante porque ninguno de nosotros sabía realmente qué esperar, pero yo diría que desde mi punto de vista se sintió un poco más suave que aterrizar en la tierra”.

¿De qué están más orgullosos y por qué?

“El hecho de que estemos aquí sentados con ustedes hoy es probablemente lo que más me enorgullece de esto. Es el hecho de que lo logramos y lo hicimos funcionar”, contestó Hopkins.

El comandante de la Crew-1 dijo que durante el entrenamiento estaban practicando el atracamiento y algo no estaba saliendo bien. “Nos sentamos en la cápsula y hablamos de ello, y cada uno de nosotros tenía algo que contribuir para llegar a la solución”, dijo Hopkins, quien indicó que esta experiencia en particular fue un buen antecedente de la misión que estaba por venir.

¿Qué tan importante es para los astronautas tener comida fresca en órbita?

“Pudimos cultivar algunas plantas por un periodo de tiempo más largo y pasamos por múltiples cosechas”, contestó Hopkins.

“Recuerdo que hubo una vez en la que habíamos completado la cosecha, y supongo que fue con una de las mostazas que creamos wraps, una especie de wrap de lechuga para la cena de esa noche y fue increíble, absolutamente fantástico tener esa comida fresca”, dijo Hopkins.

El comandante de la Crew-1 narró que al flotar por el módulo donde crecían los cultivos se podría oler los productos frescos. “Sé que hay algo especial en esa conexión con la tierra que creo que es bastante poderosa”.

Hopkins habló sobre el cultivo de vegetales en el espacio y cómo lograron trasplantar con éxito y cosechar por medio del experimento llamado Veggie. El astronauta espera que pronto este experimento se convierta en una operación estándar dentro de la EEI para tener acceso a comida fresca. En el jardín espacial se ha logrado cultivar con éxito tres tipos de lechuga, col china, hojas de mostaza japonesa, col rizada, kale ruso rojo, flores de zinnia.

¿Qué fue lo más significativo de la misión?

“Creo que el lanzamiento en sí fue significativo porque esta fue la primera vez que se tuvo una tripulación completa a bordo de un vehículo comercial”, respondió Hopkins, quien también resaltó el éxito del amerizaje, los paseos espaciales y los experimentos realizados en la EEI.

Igualmente habló de lo impresionante que fue reubicación de la nave Dragon de cara a la llegada de la próxima tripulación. “Realmente me sorprende. No me sorprendí, pero hombre, fue simplemente increíble que la primera vez que lo hicimos fue de acuerdo con el cronograma”.

¿Cómo se siente ser el primer astronauta negro que ha estado por un tiempo prolongado en la EEI?

El astronauta Glover dijo que “la parte más importante que resuena en mí es que finalmente lo hicimos, de modo que ahora podemos enfocarnos en la próxima persona que pueda ir y vivir en la estación espacial con éxito… Yo estoy contento de haber estado en esta posición, pero no fue algo que elegí”.

Glover comentó que recibió varios mensajes de personas diciendo “Mis hijos te vieron y están muy emocionados”, e indicó que era genial que alguien pudiera ver la transmisión de la NASA y ver que alguien se parece a él. “Creo que eso es importante”, dijo.

¿Puede alguno de ustedes describir un momento impactante?

“Yo fui muy afortunado en ese sentido porque permanecí en el Resilience todo el tiempo”, dijo Hopkins, quien describió los beneficios de alojarse ahí pues tiene ventanas, por lo que ver la Tierra desde el espacio es “bastante increíble”.

Sin embargo, Hopkins dijo tener una experiencia aún más impactante. “Miré por la ventana y, oh, Dios mío, me dejó sin aliento porque allí, frente a mi cara está la Vía Láctea y estás viendo todas estas estrellas increíbles y puedes ver cómo brilla la Tierra en el fondo y se puede ver la atmósfera, esta fina capa de la atmósfera que brilla en el fondo y no hay contaminación lumínica ni nada. Fue increíble”, narró.

¿Cómo fue la experiencia de desabrocharse por primera vez en microgravedad?

“Es realmente difícil de describir, ¿sabes? Hablamos de esta sensación de flotar, pero no es como flotar en una piscina porque incluso cuando estás en una piscina tienes gravedad, así que si te vuelcas boca abajo estás consciente de que estás boca abajo”, dijo Glover para después describir que estar en microgravedad “en realidad es como vivir tus sueños sobre volar”.

¿Qué tipo de comida comieron en el espacio?

“De todo tipo” contestó rápidamente Glover para después explicar que tienen un menú estándar que asegura que los astronautas reciban los nutrientes que necesitan, pero que también pueden solicitar alimentos adicionales o que son de su preferencia, siempre y cuando estos cubran los requisitos de empaque y vida útil.

“Había un plato muy popular y Hopper [Hopkins] fue lo suficientemente inteligente como para volar frijoles refritos, y los frijoles refritos eran populares por dos razones: eran geniales, estaban deliciosos, pero también son buenos para unir otros alimentos por lo que eran un acompañamiento muy popular”, contó Glover entre risas de la tripulación.

La astronauta Walker agregó que una de las mejores partes de estar en la EEI es la comida internacional. “No solo son frijoles refritos, sino que tuvimos mucha deliciosa comida japonesa que Soichi trajo, la comida americana, teníamos comida de Europa y luego la comida rusa, así que teníamos muchas opciones lo cual es realmente bueno”.

Qué es físicamente más desafiante: ¿la llegada al espacio o el regreso a la Tierra?

Los cuatro astronautas indicaron mediante gestos que el regreso a la Tierra era más desafiante.

Hopkins explicó que, si bien existe una sensación de alivio y relajación al concluir la misión, también hay efectos fisiológicos. “Te sientes pesado, te sientes tambaleante, muy, muy tambaleante, y tienes que lidiar con todos estos problemas, incluyendo el hecho de que esto [sucede] al final de los seis meses, a diferencia de al inicio [de la misión]”, explicó.

Para finalizar la sesión de preguntas y respuestas con los tripulantes de la Crew-1 de SpaceX, un usuario de Twitter preguntó quién de ellos estaba listo para volver al espacio. Inmediatamente los astronautas Michael Hopkins, Shannon Walker y Soichi Noguch levantaron la mano, y entre las risas de los cuatro astronautas, Víctor Glover contestó: “Voy a disfrutar de la Tierra”.

Glover citó una frase del astronauta David M. Brown, quien murió en la tragedia del transbordador espacial Columbia: “Si hubiera nacido en el espacio, desearía visitar la hermosa Tierra más de lo que nunca he anhelado visitar el espacio”. El astronauta dijo que todos los días pensaba en eso y que estaba muy feliz de haber regresado a la Tierra.