Harris a AMLO: EEUU y México deben trabajar juntos contra la violencia y la corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso su programa Sembrando Vida de siembra de árboles en Centroamérica que, según dijo, debería conducir a la obtención de visados de trabajo en Estados Unidos, en las conversaciones sobre inmigración que entabló este viernes con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Al comienzo de la llamada, Kamala Harris afirmó que Estados Unidos y México deben luchar juntos contra la violencia y la corrupción, junto con las causas fundamentales de la migración en Centroamérica.



López Obrador reveló que tenía una propuesta específica que quería discutir con Harris. No dio detalles, pero había informado en su habitual conferencia mañanera minutos antes que la propuesta de plantar árboles era su prioridad.



AMLO, quien alardeó de sus buenas relaciones tanto con la administración anterior de Donald Trump como con la actual de Joe Biden, explicó a reporteros este viernes por la mañana que también está a favor de una migración más segura.



"Si hay un flujo migratorio ordenado, regular, normal, evitamos el riesgo de los migrantes que se ven obligados a atravesar nuestro país y llegar al norte, más ahora que traen niños, eso es muy riesgoso, muy peligroso; hay que proteger los derechos humanos", argumentó.



La propuesta de árboles por visas fue recibida con cierta sorpresa cuando López Obrador la planteó anteriormente en una cumbre climática auspiciada por Washington en abril.

Biden le ha confiado a Harris los esfuerzos principales para reducir la inmigración de México y los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala y Honduras- mientras lidia con un aumento de personas que cruzan a Estados Unidos por la frontera sur.



Cuando se le preguntó qué esperaba lograr Harris en las conversaciones y si se esperaba algún acuerdo, Ricardo Zúñiga, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, señaló el miércoles que las discusiones profundizarían en la inmigración pero también irían más allá de ese tema.



"Estamos emprendiendo este tipo de compromisos teniendo en cuenta la totalidad de nuestra relación con México", detalló Zúñiga. "México es nuestro socio comercial más grande (...) Estamos profundamente conectados con ellos a través de la economía y, a través de (...) nuestra cadena de valor y cadenas de producción", añadió.

Harris ha dicho que visitará México y Guatemala del 7 al 8 de junio, su primer viaje al extranjero como vicepresidenta.



"No importa cuánto esfuerzo hagamos para frenar la violencia, brindar socorro en casos de desastre, abordar la inseguridad alimentaria, en cualquier evento. No lograremos avances significativos si persiste la corrupción en la región", dijo Harris la semana pasada.



AMLO asistió a la reunión virtual con una comitiva encabezada por el canciller, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores; el secretario de Bienestar, Javier May; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delegado, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.