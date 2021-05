Harris descarta progreso en países del Triángulo Norte si persiste la corrupción

Por AFP



La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, advirtió este martes (04.05.2021) que no es posible un progreso en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) si la corrupción persiste en la región.



Harris hizo estas declaraciones durante su intervención en la 51ª Conferencia anual de Washington sobre las Américas, donde tienen previsto hablar a lo largo de esta jornada varios miembros del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden.



En su discurso, la vicepresidenta consideró que hay que mejorar las condiciones en los países de origen de los inmigrantes que llegan a EE.UU. para que esas personas no inicien el viaje hacia el norte. En ese sentido, indicó que su Administración está centrada en abordar factores como los huracanes, la pandemia, la sequía y la inseguridad alimentaria, así como "las causas de raíz" de la inmigración, como la corrupción, la violencia, la falta de buen Gobierno y la pobreza.



Pero por muchos esfuerzos que EE.UU. ponga en "frenar la violencia, proporcionar ayuda frente a los desastres, afrontar la inseguridad alimentaria... No haremos ningún progreso significativo si la corrupción persiste en la región", apuntó Harris. Y afirmó que la historia ha demostrado que cuando existe la corrupción un paso adelante supone dos pasos atrás.

Estados Unidos "debe responder”

De igual forma, Harris consideró que su Gobierno debe responder a las destituciones del pasado sábado de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general de El Salvador. Al respecto, resaltó que un poder judicial independiente "es crucial" para una democracia sana y una economía fuerte. "Debemos responder", afirmó.

"Justo este fin de semana supimos que el Parlamento salvadoreño actuó para socavar la corte de mayor instancia de la nación", recordó la vicepresidenta estadounidense.



La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la situación del Estado de derecho en El Salvador tras la destitución de los magistrados constitucionales de la CSJ y del fiscal general.