Costa Rica endurece medidas por aumento récord de casos de COVID-19

Costa Rica registró este 29 de abril de 2021 un nuevo récord de casos positivos de COVID-19. La suma total es de 2.781 contagios y 15 muertos por este virus.

“Estamos hablando que podríamos perfectamente llegar (en próximos días) a la suma de 4.000 casos y un porcentaje de ellos va a llegar a los servicios de salud. Vemos el incremento en personas fallecidas y lo peor es que esto va a aumentar también”, dijo Daniel Salas, ministro de Salud, en conferencia de prensa.

Costa Rica acumula 245.601 casos confirmados, 202.215 recuperados y 40.184 casos activos, 818 personas hospitalizadas y 3.202 fallecimientos.

Los nueve cantones más afectados son Alajuela, San José, Desamparados, Heredia, Alajuelita, Tibás y Goicoehea, entre otros. 45 cantones de la Región Central representan el 68% de los casos durante abril.

Sistema de salud en el colapso

El ministro indica que no solo los pacientes con COVID-19 están expuestos, ya que por el momento no hay espacio para nadie en los hospitales, ni en las Unidades de Cuidados Intensivos.

La atención para aquellas personas que padecen otras enfermedades o tuvieron un accidente está siendo afectada, debido a esta saturación.

Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), indicó que hay 709 personas en salón. En las Unidades de Consulta Intensiva (UCI) hay una ocupación del 94%.

La CCSS registra cuatro internamientos de COVID-19 por hora.

“En la semana del 18 al 24 de abril se registraron 662 nuevos ingresos en unidades hospitalarias, lo que significa 96 ingresos diarios y 4 internamientos por hora”, informó Macaya Hayes.

Anunció que, en este momento en la red hospitalaria, incluyendo los CAIS, cada centro médico está valorando sus camas disponibles y cuántas puede reasignar para la atención covid. “Esto implicará sacrificar la atención a pacientes con otras patologías” afirmó.

Más restricciones desde el 3 de mayo

Para frenar el aumento de casos, las autoridades impondrán nuevas restricciones y llaman a la población a mantenerse en sus burbujas sociales, además de evitar salir de fiesta o paseo.

- El horario de la restricción vehicular sanitaria es de 5 a.m. a 9 p.m. en todo el país.

- El transporte público (buses y trenes) podrá funcionar con normalidad, sin personas de pie

-Las actividades productivas siguen, pero con el cumplimiento de protocolos.

-Aumentarán la suspensión del permiso sanitario de funcionamiento cuando se evidencie que se está incumpliendo con los protocolos sanitarios. Actualmente, cuando un comercio infringe la ley, se suspende el permiso por 3 días. A partir del 3 de mayo se ampliará a 15 días esa sanción y podría ampliarse hasta un mes si es reiterada la falta.

-Además, en conjunto con Presidencia, Salud está trabajando para presentar una reforma al Artículo 347 de la Ley General de Salud. Este artículo faculta a las autoridades de salud a pedir una orden de allanamiento en caso de que el dueño de un lugar se niegue a que haya un acceso.

-Del 3 al 9 de mayo se suspenderá el servicio de funcionamiento a los comercios que tengan atención presencial al público, salvo la lista de excepciones.

-Las excepciones: Supermercados y otros de servicios esenciales, talleres mecánicos, servicios de banca, abastecimiento de combustibles, guarderías, autoservicios de restaurantes, servicios express o delivery, de salud, abastecedores, pulperías y otros con ocupación al 50%.

La Unión Médica Nacional llamó este 28 de abril a la adopción de medidas más drásticas, incluyendo suspensión de clases presenciales, teletrabajo para funcionarios públicos que no estén en atención directa de la pandemia o no brinden servicios esenciales, trámites virtuales, restricción vehicular desde 7 p.m. a 7 a.m., análisis de aforos en restaurantes y hoteles, y suspensión de actividades deportivas.

Empresarios de la industria Alimentaria: Restricciones a la actividad económica serían innecesarios si logística de vacunación incluyera al sector privado

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, CACIA, se muestra preocupado ante el cierre de actividades comerciales, que, en el plazo inmediato, “profundiza la ya marcada crisis de la actividad económica y el alto desempleo que atraviesa el país”.

“Los empresarios de CACIA se unen a otras voces del sector empresarial, que urgen por la activación de medidas tendientes a la reactivación económica, siendo la más importante, una mayor celeridad en el proceso de vacunación de la población”, indicó Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la Industria Alimentaria.

La Cámara urge al Gobierno tomar medidas tendientes a mantener la confianza de la población y de la inversión nacional.

Solicita además que se tomen las medidas para que el proceso de vacunación pueda desarrollarse tomando en cuenta la alta capacidad del sector privado, que cuenta con amplias facilidades en materia de distribución y aplicación de medicamentos de todo tipo.

