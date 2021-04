Foro virtual RSE: Teletrabajo y equidad: los colaboradores en el centro de las acciones de RSE

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net



Seguimos con nuestra semana virtual dedicada a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Este 27 de abril conversaremos sobre el liderazgo de equipos inclusivos y a distancia, en la época del teletrabajo.





¿La pandemia ha hecho repensar a las empresas su relación con los trabajadores? ¿Deben ser los empleados el epicentro de la toma de decisiones de las empresas/ organizaciones? ¿Cómo impulsaron este tema desde el rol que ejercen? Sobre esto conversamos este 27 de abril.



La pandemia parece que ha hecho virar a (algunas) empresas hacia un enfoque más humano de las relaciones laborales y la gestión empresarial.



Por un lado, los empleados con puestos de gestión se han puesto a prueba definiendo protocolos, para que el resto de compañeros pudieran trabajar con seguridad, y el resto trabajando con alto compromiso.



Antes de la pandemia las empresas colaboraban en la salud física del empleado.



Sin embargo, el tema de la salud mental ha comenzado a destaparse con la COVID-19, una situación como esta ha servido para romper los tabúes asociados a las mismas en el trabajo.



Asimismo, pese a la distancia física, las empresas siguen tomando acciones para lograr la inclusión, pese a que el camino sea retador.



Según cifras del Foro Económico Mundial, en 2020 que la pandemia frenó el progreso de la igualdad de género. Se necesitarán 133,4 años para lograr la paridad global entre hombres y mujeres.



Destaca además el alto desempleo que sufrieron las mujeres en 2020, por una disminución significativa de mujeres contratadas en puestos de liderazgo.

Los invitados y temas a abordar

Este 27 de abril conversaremos con expertos y líderes de empresas sobre cómo liderar equipos inclusivos, con equidad de género y a distancia, en la época del teletrabajo.

Bruno Basile, director ejecutivo de SUMARSE (Panamá), Olga Sauma, directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AES (Costa Rica), Juan Carlos Alarcón, vicepresidente de recursos humanos de Walmart Centroamérica, entablarán cómo cuidar la salud de sus colaboradores.



A las 9:00 am (hora Centroamérica), en la charla: Cómo liderar a tu equipo en épocas de incertidumbre hablarán de buenas prácticas en la era del teletrabajo, un año después de una crisis pandémica que nos cambió a todos y frente a la que aún no se avizora una salida cercana, aún con las campañas de vacunación en cada país.



A las 10:00 am (Hora Centroamérica), en el panel Empresas Inclusivas, analizaremos los retos para la región y buenas prácticas que impactan los liderazgos femeninos y los equipos diversos en las instituciones públicas y privadas desde la mirada de la RSE.



Para conversar soluciones a este gran reto global, lo explicarán: Maria Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres; Leslie de Davidovich, CEO de Great Place to Work Centroamérica & Caribe; Bruno Riga, Director para Centroamérica y México de ENEL; y Priscila Chaves, Directora de Transformación Global para la multinacional Cargill; y Founder de 10x Impact, agencia de innovación de impacto que construye el puente entre la tecnología y el futuro en el que queremos vivir.