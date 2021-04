Pobreza, agricultura y migración son los temas prioritarios en la agenda de Kamala Harris

Por Prensa Libre



Alejandro Giammattei es el primer mandatario de la región en reunirse con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, luego de haber sido nombrada por el presidente de ese país, Joe Biden, para tratar el tema de la migración. La reunión se hará de forma virtual, aunque Harris indicó en una entrevista con la cadena de noticias CNN que están trabajando en el plan para viajar a Guatemala. “Tenemos que lidiar con los asuntos de covid”, dijo.

v tiene activa una alerta a sus ciudadanos para que restrinjan sus viajes hacia este país debido al alto índice de contagios que se mantienen.



Por ahora, no se ha hecho público ningún contacto entre Harris y los presidentes de El Salvador y Honduras, en una muestra de la complejidad de trabajar con algunos funcionarios a los que Washington ha señalado de corrupción.



En las últimas 48 horas se dio a conocer que Harris también se reunirá virtualmente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 7 de mayo según confirmó el secretario de Relaciones Exteriores de aquel país, Marcelo Ebrard.



Aunque esta no sería la primera reunión de alto nivel que mantenga un mandatario guatemalteco con el vicepresidente de Estados Unidos, sí es la primera que se hace de forma virtual y después de que Harris asumiera la responsabilidad de tratar el tema de migración.



“Encaro este asunto desde la perspectiva de que la mayor parte de la gente no quiere dejar su hogar (…) Tenemos que entender eso. Tenemos que dar a la gente algún tipo de esperanza de que, si se quedan, la ayuda está en camino”, dijo en la entrevista con CNN.



El enfoque que Harris tendrá hacia este tema es desde la agricultura y la subsistencia. Según mencionó, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos “va a aumentar nuestro enfoque y nuestros recursos para ayudar a los agricultores de esa región que han sido devastados por la crisis en términos de clima y sequía”.



También señaló el cambio climático como una de las causas fundamentales del aumento de la migración, debido a las condiciones meteorológicas extremas, como la sequía, que devastan la industria agrícola centroamericana.



“Si los padres y los niños no pueden literalmente comer, si no pueden tener las cosas básicas esenciales que todos necesitan para vivir, por supuesto que van a huir”, añadió.



Esta agenda eleva el perfil de Harris en uno de los temas más difíciles que enfrenta el nuevo gobierno de Biden por lo que se han comprometido a ayudar a los gobiernos de Centroamérica a abordar la pobreza y la violencia que empujan a la población a hacer el difícil viaje hacia el norte.

Reuniones pasadas

Cuando Biden fue vicepresidente en el gobierno demócrata de Barack Obama, también visitó el país en tres ocasiones. La primera fue una visita relámpago hecha en junio de 2014 para advertir a las autoridades centroamericanas y mexicanas sobre el peligro que atraviesan miles de niños migrantes. En esa ocasión fue recibido por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.



La segunda ocasión fue el 2 de marzo de 2015, en ese momento lo recibió Otto Pérez Molina y los presidentes de Honduras y El Salvador para tratar, también, temas de migración pero desde la Alianza para la Prosperidad, el plan regional que instauró Barack Obama para enfrentar la migración y que luego fue disuelto por Trump.



Poco menos de un año después, el 14 de enero de 2016, Biden arribó al país para la toma de posesión de Jimmy Morales.



En el gobierno pasado, el entonces presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, mantuvieron constante comunicación con el gobierno de Jimmy Morales, siempre con el objetivo de hacer frente a la migración, pero buscando criminalizar a quienes cruzan la frontera sin documentos.



Al punto de haber logrado que Morales firmar el cuestionado Acuerdo de Tercer País Seguro que fue revocado en los primeros días de mandato de Joe Biden.



En junio de 2018, Guatemala recibió al exvicepresidente Mike Pence que había arribado al país para reunirse también con los mandatarios Jimmy Morales, Salvador Sánchez Cerén de El Salvador y Juan Orlando Hernández de Honduras.



Para entonces, Estados Unidos era fuertemente criticado por promover la separación de las familias migrantes y la detención en condiciones indignas de miles de niños que viajaban sin compañía.