Presidente de Costa Rica: Estamos ante lo que podría ser uno de los capítulos más dolorosos de esta pandemia

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, llamó a los costarricenses a acatar las nuevas medidas de restricción vehicular, que tiene como fin único disminuir los casos positivos de COVID-19 en la nación centroamericana.

El sábado por la tarde, Alvarado Quesada usó su cuenta de Twitter para anuncia que solamente en las últimas 24 horas se reportaron 1.830 casos nuevos de coronavirus, “la cifra más alta desde el inició de la pandemia”.

Al mismo tiempo el país llegó a la ocupación de 303 camas UCI. De acuerdo con el mandatario, 6 de cada 10 hospitalizados que están en esta zona de recuperación y tratamiento oscilan entre los 30 y 59 años de edad.

Las camas de unidades intensivos críticas (uci) para COVID-19 se encuentran en una ocupación del 94 % y las autoridades de salud cuenta solamente con siete libres, mientras que las camas severas de uci tienen un estado del 84 % y hay 32 libres.

“Estamos ante lo que podría ser uno de los capítulos más dolorosos de esta pandemia”, advertía el mandatario, agregando que “la saturación de nuestro sistema de salud llevaría a que no solo las personas contagiadas por COVID-19 no puedan recibir atención, sino que también las personas que sufran otras enfermedades o accidentes se verán en riesgo de que no se les pueda atender”.

Puede leer: PYMES turísticas sobreviven con el agua hasta el cuello

Antes de la Semana Santa, el país reportaba en promedio 400 contagios diarios. Sin embargo, en menos de tres semanas triplicó esa cantidad.

Más restricción y llamada de atención

Alvarado también fue enfático en indicar que desde su Gobierno han entablado conversaciones con el sector empresarial, municipal y cultural para fortalecer los protocolos y las acciones para prevenir el contagio.

Costa Rica entra desde el 27 de abril a nuevas restricciones de tránsito. Las mismas se mantendrán, según lo anunciado, hasta el 16 de mayo.

La restricción vehicular nocturna será de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.; “medida que ha probado ser la más efectiva a la hora de prevenir contagios”.

El horario de establecimientos comerciales que atiendan al público también será hasta las 9:00 p.m.

“Pedimos a toda la población ser consciente, seguir los protocolos, cuidarse y cuidar a las demás personas. De esta salimos juntas y juntos”, agregó el mandatario en su comunicación vía redes sociales.

Más noticias: Startup guatemalteca Étnica: Turismo inclusivo y sostenible

Las autoridades de seguridad también anunciaron que continuarán con operativos de control en carreteras y visita a establecimientos comerciales.

DATOS

-Costa Rica fue el primer país de Centroamérica en empezar una campaña de vacunación contra el COVID-19 en diciembre de 2020.

-El Ministerio de Salud de El Salvador donó un lote de medicamento anestésico a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que servirá para tratar a pacientes diagnosticados con COVID-19 en el sistema de salud de Costa Rica.

-Hasta el 20 de abril, Costa Rica reporta 698.327 dosis de vacuna anticovid aplicadas, 450.593 con primera dosis y 247.734 con segunda dosis acumulada.