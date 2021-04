Costa Rica insta a emprender acciones para aliviar desigualdad en el acceso a las vacunas

Por Europa Press



Alvarado, que ha rechazado que las acciones en este sentido se concreten en un "discurso sobre solidaridad", ha coincidido con sus homólogos argentino, boliviano o colombiano en este contexto y, durante su intervención en la XXVII Cumbre Iberoamericana, ha afeado la diferencia en el acceso a la inmunización contra el virus.



"Aún siendo una región grande estamos viéndonos sufrir estas consecuencias", ha lamentado, pidiendo "levantar la voz juntos" ante esta circunstancia como una forma de cuidar a la ciudadanía, "porque no habrá recuperación, ni económica ni sanitaria, hasta que toda la ciudadanía esté protegida".



De forma paralela, ha apuntado a que el mecanismo COVAX, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al que ha tildado de "mecanismo importante", carece de financiación suficiente. "Si el mundo emergente no se recupera bien de la pandemia, el planeta no se va a recuperar bien", ha advertido el mandatario costarricense.



En este sentido, Alvarado, que ha trasladado su "dicha" por la reunión --que acoge Andorra--, ha explicado dos propuestas de Costa Rica para buscar soluciones "conjuntas" a la pandemia de COVID-19.



En primer lugar, ha aludido a la creación de un "repositorio", que tiene el objetivo de "impulsar una plataforma de conocimiento", "intercambio de datos" y aglutinar las "mejores prácticas" para tratar la enfermedad en abierto.



Asimismo, ha explicado la creación de un fondo, llamado Fondo para aliviar la economía de la COVID-19. Según ha mencionado, se trata de un fondo "extraordinario", dotado con medio billón de dólares proporcionados por los países más ricos para asistir a los más desfavorecidos y mantenerlos "dentro de la ruta" de la Agenda 2030. Por último, ha aludido a la necesidad de redactar un tratado internacional para el tratamiento de las pandemias.