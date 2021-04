EEUU retira a 15 sociedades de Panamá de Lista Clinton, pero mantiene a los Waked

Por La Prensa (Panamá)



Las sociedades removidas a partir de este miércoles 21 de abril ya están disueltas. “Actualmente, no existen”, remarcó la embajada de Estados Unidos en Panamá. Se trata de Hermanos Waked, S.A., Franquicias Múltiples, S.A., Administración Millenium Plaza, S.A., La Gran Bodega, S.A., Rescates Marinos, S.A., Food Court Plaza Milenio, S.A., Inversiones MP, S.A., Panama Big Game Fishing, S.A., Urbanización Alhambra, S.A., Hacienda Paulista, HN y N Publicidad, S.A., AM Waked e Hijos, S.A., Inversiones del Atlántico, Ltd., Tatung Internacional, S.A. y Corporación Marítima de Colón, S.A.

El mismo comunicado de la embajada estadounidense precisa que, en relación a este caso, se mantienen las sanciones para el resto de las personas (naturales y jurídicas) incluidas en la Lista Clinton, “por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero”.



El 5 de mayo de 2016, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), incluyó en la lista sancionatoria a Abdul Waked y su hijo Mohaned Waked Darwich; a Nidal Waked y sus hermanos Ali, Gazy y Jalal Waked, y a Abu Dawud, Norman Douglas Castro Montoto y Lucía Touzard Romo. Solo el nombre de Touzard Romo fue retirado de la lista en enero de 2018.

“Esas personas y entidades continúan designados por OFAC – su situación no ha cambiado”, indicó el comunicado de la embajada.



“La OFAC actualiza frecuentemente su lista de nacionales especialmente designados y entidades bloqueadas, para asegurarse que la lista solo incluya empresas activas, de manera que el sector privado pueda contar con información actualizada acerca de las empresas sancionadas”, agrega el boletín. Nidal Waked fue condenado en diciembre de 2017, en Miami, a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable del cargo de conspiración para lavar dinero. Ya fue libertado y se encuentra en Panamá.



Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas realicen transacciones comerciales o financieras con las entidades que están en la Lista Clinton.