AMLO propondrá a Biden visas de trabajo para frenar migración de Centroamérica

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este lunes cómo podría funcionar el plan de visado para campesinos de Centroamérica, mediante el programa Sembrando Vida, que planteará a su homólogo Joe Biden.

El mandatario señaló que la idea consiste en que a partir de tres años de que el productor se encuentre inscrito en el programa, este pueda tener derecho a realizar el trámite. “Es lo que hay que convenir, que tenga derecho a una visa de trabajo temporal para ir a Estados Unidos seis meses y regresar seis meses a su pueblo, eso lo hacen muchos jornaleros agrícolas de México que van al norte del país”, comentó.



Además de este documento, el titular del Ejecutivo propone que luego de tres años después de obtenidas estas visas, los trabajadores puedan nacionalizarse como estadounidenses, “si así lo desean y mantener la doble nacionalidad”. “Esto es ordenar la migración”, sostuvo, “y entender primero que se requiere a los migrantes (...) El migrante es un ser excepcional en todo el mundo, gente buena, trabajadora, con migrantes se desarrollan las naciones, así se construyó esa gran nación que es Estados Unidos y así se ha desarrollado el mundo, con migrantes”.



Sin duda se va a necesitar mano de obra, por mucho avance tecnológico, afirmó el mandatario. “La automatización, la robótica no va a desplazar la fuerza de trabajo, y eso es mucho mejor que el sufrimiento del peligro, ahora la utilización de los niños, entonces es lograr un acuerdo”, agregó.

El domingo, López Obrador anunció que le propondrá a su homólogo norteamericano, Joe Biden, la ampliación del programa Sembrando Vida hacia Centroamérica, que generaría, añadió, hasta un millón 400 mil empleos en la región.

Empleos en Centroamérica

“Es el programa que ayuda al medio ambiente que arraiga a las personas a la tierra que es el regreso al campo; significa una inversión de alrededor de US$1.400 millones. Es mejorar el medio ambiente, es crear empleos, más de 400.00 en poco tiempo; si ese programa se amplía a Centroamérica pues ayuda muchísimo porque podría crecer tres veces más”, indicó López Obrador.

Destacó que podrían crearse como un millón, un millón 400.000 empleos en Centroamérica y se podría comenzar de inmediato. “Ellos están buscando opciones porque está desbordada la migración, entonces en vez de frenarla con medidas coercitivas, hay que darle cause y ordenarla, evitar que se utilicen a los niños, que no haya violencia, que no haya desgracias”, insistió.

“Esto es ordenar la migración y entender que se requiere a los migrantes, se requiere la mano de obra, se requiere la fuerza de trabajo y entender también aceptar, reconocer que el migrante es un ser excepcional en todo el mundo, es gente buena, trabajadora que quiere progresar”, agregó. “Con migrantes se desarrollan las naciones así se construyó esa gran nación que es Estados Unidos y así se ha desarrollado el mundo con migrantes”, finalizó el jefe del Ejecutivo.