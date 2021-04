COVID-19: Más de 3 millones de vidas mientras virus se traslada a naciones más pobres

Por Bloomberg



El ritmo implacable de muerte por la pandemia mundial de COVID-19 continúa sin cesar a pesar de los esfuerzos de vacunación a nivel mundial, y ahora lo soportan cada vez más los lugares más pobres del mundo.



Se han perdido más de 3 millones de vidas como resultado del nuevo coronavirus que surgió en 2019, y el último millón de muertes registradas llegó incluso más rápido que los dos primeros. Fueron necesarios alrededor de 8.5 meses después de la muerte inicial en China para marcar el primer millón, y solo otros 3.5 meses para alcanzar el segundo millón.

El número de muertos superó los 3 millones este sábado, según datos de la Universidad Johns Hopkins, solo unos tres meses desde que cruzó la marca de los 2 millones el 15 de enero espera que el fin de la pandemia esté a la vista con el despliegue generalizado de vacunas. La cifra real de muertes por COVID-19 probablemente sea mucho más alta que los 3 millones, debido a informes deficientes y desiguales en todo el mundo.



El sombrío hito subraya una disparidad cada vez mayor en la lucha contra la pandemia, que es paralela a la brecha en el acceso a las vacunas. Si bien las tasas de mortalidad se han desacelerado en gran medida en los EEUU y partes de Europa gracias a los lanzamientos de vacunas que prometen un regreso a algo parecido a una vida normal, el mundo en desarrollo, Brasil en particular, está soportando un creciente número de muertos.



Solo cinco lugares representan aproximadamente la mitad del último millón de muertes. Solo EU reclamó el 18% del total mundial, todavía la mayor participación de países.



Pero el suelo está cambiando. La carga de la mortalidad está aumentando en las partes menos ricas del mundo, incluidas aquellas que luchan por acceder a las vacunas. Entre el último millón de muertes, la participación de Brasil creció 9.5 puntos porcentuales en comparación con el millón de muertes anterior, seguido por México y Perú.

Otro Millón

Cinco países representan la mitad del último millón de muertes.



Otros países han reducido su participación en el último millón de muertes, siendo India, Irán y Argentina los que más cayeron. Los países desarrollados, desde Italia y Estados Unidos hasta Francia y Bélgica, también tuvieron una participación menor en el nuevo número de muertos en comparación con el millón anterior.



Los hallazgos subrayan la necesidad de hacer llegar las vacunas al mundo, dijeron funcionarios de salud pública. Aproximadamente el 40 por ciento de las vacunas COVID-19 administradas han ido a personas en 27 países ricos que representan solo el 11 por ciento de la población mundial, según Bloomberg Vaccine Tracker.



“Hay muchos países donde la gente no ha recibido una sola vacuna”, dijo Bali Pulendran, profesor de microbiología e inmunología en la Universidad de Stanford en California. “No es suficiente vacunar a todos en un solo país. A menos que vacune a toda la población, no se va a controlar la pandemia“.



Las disparidades en la inmunización representan una amenaza para el mundo. Cuanto más se propaga sin control el coronavirus, más oportunidades tiene de desarrollar mutaciones peligrosas, algunas vacunas existentes ya han demostrado ser menos efectivas contra nuevas variantes como la de Sudáfrica. No se puede descartar la posibilidad de que una mutación ingrese a un país altamente vacunado y provoque otra ola de COVID.



“Las vacunas nos están dando luz al final del túnel, pero aún no hemos llegado allí”, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una sesión informativa a principios de este mes. “Todos debemos continuar protegiéndonos a nosotros mismos ya los que nos rodean tomando las decisiones correctas.