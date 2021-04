Reina Isabel II y su familia dan el ‘último adiós’ al príncipe Felipe

Por AP



Mientras tocaban bandas militares y una procesión de miembros de la realeza escoltaba su ataúd hasta la iglesia, el príncipe Felipe fue sepultado este sábado en una ceremonia fúnebre que honró su vida de servicio al Reino Unido, la corona y su esposa. 73 años, Reina Isabel II.



La monarca británica viuda, dando ejemplo en medio de la pandemia de coronavirus, se sentó sola en la ceremonia, vestida de negro y con la cabeza inclinada en oración.



Felipe, quien murió el 9 de abril dos meses antes de su cumpleaños número 100, fue honrado en el Castillo de Windsor con un servicio que estuvo impregnado de tradición militar y real, pero también reducido e infundido con su propia personalidad. Toda la procesión real y el funeral tuvieron lugar fuera de la vista del público dentro de los terrenos del castillo, una residencia real de 950 años a 20 millas (30 kilómetros) al oeste de Londres, pero se transmitió en vivo por televisión. Las restricciones del coronavirus significaron que, en lugar de los 800 dolientes que se esperaban en los planes de larga data para el funeral de Felipe, solo se permitió el ingreso de 30 personas a la Capilla de San Jorge del castillo, incluida la reina, sus cuatro hijos y sus ocho nietos.



Siguiendo estrictas reglas de distanciamiento social durante la pandemia, la reina dio el ejemplo incluso en el dolor, sentada separada de los miembros de la familia que estaban dispuestos alrededor de la iglesia.



El príncipe Carlos, heredero del trono, se sentó frente al monarca junto a su esposa Camilla. El príncipe Andrés estaba dos asientos a la izquierda de la reina. El príncipe William y su esposa Kate se sentaron directamente frente a su hermano, el príncipe Harry, quien había viajado de regreso desde California sin su esposa embarazada Meghan.



Personas de toda Gran Bretaña guardaron un minuto de silencio en honor a Felipe justo antes de que comenzara el funeral. Bajo el suave sol primaveral, algunos lugareños se detuvieron antes fuera del castillo para dejar flores, pero la gente respondió en gran medida a las solicitudes de la policía y del palacio de no reunirse debido a la pandemia. Para evitar que se congreguen multitudes en plena pandemia, tanto la procesión fúnebre como la misa se celebraron dentro de los terrenos del castillo.



Felipe estuvo muy involucrado en la planificación de su funeral, que reflejará algunos aspectos de su personalidad, como su amor por las camionetas Land Rover. El duque de Edimburgo manejó varias versiones del auto durante décadas hasta que se vio obligado a entregar su licencia a los 97 años luego de un accidente. Su cuerpo será trasladado hasta la capilla en un Defender modificado que él mismo diseñó.



Los hijos de Felipe e Isabel — los príncipes Carlos, Ana, Andrés y Eduardo — caminarán detrás del auto. También lo harán sus nietos el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique, aunque no estarán uno al lado del oro. Los hermanos, cuya relación se ha enfriado tras la decisión de Enrique de renunciar a sus deberes reales y mudarse a California, flanquearán a su primo Peter Phillips, hijo de la princesa Ana.



Las bandas de las fuerzas armadas interpretaron himnos y música clásica antes de la misa, que fue por un minuto de silencio en todo el país.



En el interior de la capilla gótica, que durante siglos ha sido escenario de bodas y funerales, la misa fue sencilla y sombría.



Felipe fue colocado en la bóveda junto a los restos de otros 24 miembros de la realeza, incluidos tres reyes de Inglaterra. Pero probablemente no será su lugar de descanso permanente. Después de la muerte de la reina, se espera que ella y Felipe sean enterrados en el Royal Burial Ground en Frogmore Estate cerca del Castillo de Windsor.



Junto con los hijos y nietos de Felipe, los 30 invitados al funeral incluyeron a otros miembros de la realeza y varios de sus parientes alemanes. Felipe nació como príncipe de Grecia y Dinamarca y, como la reina, está relacionado con un grupo de familias reales europeas .