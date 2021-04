Elon Musk se impone ante Jeff Bezos en la misión espacial para ir a la Luna

Por Bloomberg



Space Exploration Technologies de Elon Musk ganó un contrato con la NASA para desarrollar un módulo de aterrizaje para astronautas en la luna, superando a Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos y a una unidad de Leidos Holdings.



La NASA otorgó las concesiones de aterrizaje este viernes después de 10 meses de trabajo de desarrollo. El plan de SpaceX depende de ajustar algunos detalles de su vehículo Starship y su cohete Super Heavy, que también está en desarrollo, como un sistema de aterrizaje lunar totalmente integrado, dijo Musk el año pasado. La nave Starship está cerca de realizar su quinta prueba después de que las cuatro anteriores sufrieron algunos percances, incluidos incendios y una explosión.



“El poderoso cohete Space Launch System de la agencia lanzará a cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Orion para su viaje de varios días a la órbita lunar. Ahí, dos miembros de la tripulación se trasladarán al sistema de aterrizaje humano SpaceX (HLS) para el tramo final de su viaje a la superficie de la Luna.



Después de aproximadamente una semana explorando la superficie, abordarán el módulo de aterrizaje para su corto viaje de regreso a la órbita, donde regresarán a Orión antes de regresar a la Tierra”, dijo la NASA a través de un comunicado.

La concesión del módulo de aterrizaje lunar profundiza la relación cada vez más crítica de SpaceX con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, a medida que esta última ya utiliza los cohetes Falcon 9 y las cápsulas Dragon de la compañía para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. El módulo de aterrizaje lunar será un aspecto crucial del programa Artemis de la NASA para volver a llevar astronautas a la luna, por primera vez desde las misiones Apolo.



La misión Artemis será histórica por llevar a la primera mujer a la Luna, así como a la primera persona afroamericana. The Washington Post, que informó anteriormente sobre el contrato, dijo que estaba valorado en US$2.900 millones. Bezos también es dueño del periódico. “El sistema de aterrizaje humano nos permitirá acceder a diferentes partes de la superficie lunar”, dijo Kathy Lauders, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Operaciones y Exploración Humana, en una transmisión de la NASA. “También nos permite explorar nuevas tecnologías y capacidades que nos ayudarán cuando estemos tratando de descubrir nuestra próxima ronda de tecnologías para poder ayudarnos a aterrizar en Marte u otros planetas”.



El equipo de Blue Origin también incluía a Lockheed Martin, Northrop Grumman y Draper, una empresa de ingeniería y aviónica. Dynetics, una unidad de Leidos, era la otra empresa que había ganado un contrato preliminar para desarrollar un módulo de aterrizaje.



La agencia espacial de Estados Unidos presupuestó US$967 millones para el trabajo de los tres equipos durante 10 meses, a partir de mayo de 2020. La Administración del presidente Donald Trump asignó a la NASA la tarea de devolver a los astronautas al Polo Sur de la Luna en 2024, aunque el presidente Joe Biden podría poner a revisión ese calendario.



Con el cohete Space Launch System de la NASA , la nave espacial Orion, el HLS y el puesto avanzado lunar Gateway , la NASA y sus socios comerciales e internacionales están regresando a la Luna en busca de descubrimientos científicos, beneficios económicos e inspiración para una nueva generación, señaló la NASA.

¿La respuesta de Elon Musk? Piensa que incluso habría vida en Marte después de la Tierra:

If we make life multiplanetary, there may come a day when some plants & animals die out on Earth, but are still alive on Mars