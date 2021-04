Estos son Los Mejores Lugares para Trabajar en Centroamérica y Caribe 2021

Por estrategiaynegocios.net

Aunque el mundo sigue en pandemia, las empresas certificadas como Los Mejores Lugares para Trabajar en Centroamérica & Caribe 2021 cuentan historias de resiliencia, liderazgo, y de que a pesar de la crisis, lograron mantener dentro de cada cultura un ambiente de confianza con buenas prácticas incluso con los desafíos que el COVID-19 ha traído.

Este año se contó con la participación de 145 organizaciones representando a más de 89.000 colaboradores encuestados. De ellas, calificaron 132 organizaciones que ahora forman parte de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica y Caribe 2021. Si la dividimos por región, 111 son de Centroamérica donde se encuestaron a más de 64.000 colaboradores y 21 son de Caribe con más de 25.000 personas representadas.



En Caribe, 14 organizaciones son de República Dominicana; 3 de Puerto Rico; 2 de Trinidad y Tobago y 1 de Jamaica. En Centroamérica, Guatemala fueron 32; El Salvador, 10; Honduras, 6; Nicaragua, 5; Costa Rica, 32 y Panamá, 17. El resto participaron como una operación regional.



“Ser parte de Los Mejores Lugares para Trabajar® no es sinónimo de buenos beneficios y prestaciones, es construir un alto nivel de confianza con los colaboradores, alcanzar buenos resultados, son organizaciones que sobrellevaron de buena manera esta pandemia, que continuaron con el desarrollo de nuevos programas, estudios, procesos, productos, etc. que permitieran atender al cliente final, demostrando que todos van al mismo punto y que el compromiso se mantiene por parte de todos los colaboradores que dieron esa milla extra, que dieron lo mejor de sí”, afirmó Lesslie de Davidovich CEO de Great Place to Work® Centroamérica & Caribe.

José Tolovi, accionista y miembro de los Consejos Directivos de Great Place to Work® en Brasil, México, Centroamérica & Caribe, España, Francia y Canadá, dio las palabras de bienvenida: "Gracias por estar acá a pesar de la crisis del año pasado. El clima de confianza debe ser siempre (en una organización), cuando se viene la crisis se puede salir mejor. El Clima de confianza es donde la gente sabe por qué está trabajando, sabe qué está haciendo, todo resulta mejor. ¡Felicito a todos los que están acá. Felicitación exponencial".

Michael C. Bush, CEO de Great Place to Work Institute, también habló de cuán retador ha sido este año. "Es bueno estar juntos en años difíciles. Deseo felicitar a cada uno de ustedes, los más de 80.000 colaboradores representados". "Celebramos lo mejor de lo mejor. Hacemos este trabajo en más de 100 países en el mundo"

La gala de premiación inició con el ránking de Caribe:

Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar®️ en Caribe

Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar®️ en Centroamérica 2021

Los Mejores Lugares para Trabajar® con más de 20 hasta 100 colaboradores en Centroamérica 2021





Los Mejores Lugares para Trabajar® con más de 100 y hasta 500 colaboradores en Centroamérica 2021



Los Mejores Lugares para Trabajar® con más de 500 hasta 1.000 colaboradores en Centroamérica 2021



Los Mejores Lugares para Trabajar® con más de 1.000 hasta 2.500 colaboradores en Centroamérica 2021



Los Mejores Lugares para Trabajar® con más 2.500 colaboradores en Centroamérica 2021

Los Mejores Lugares para Trabajar®️ en países de Centroamérica



Los Mejores Lugares para Trabajar®️ Multinacionales en Centroamérica y Caribe

Los sectores que destacan en la edición del Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® 2021 son el Sector Manufactura y Producción con una representación del 31%; Servicios Financieros y Seguros, 22%; Telecomunicaciones y Tecnología de información, 10% y el porcentaje restante se distribuye en Servicios Profesionales, Cuidados de la Salud, Transporte, Biotecnología Farmacéutica y sectores minoritarios como el Retail.





Al segmentar estos hallazgos por generaciones, del total de colaboradores encuestados un 67% representa a la Generación “Y” conocidos como Millenials; un 25% Generación “X”; un 5% Generación “Z” y un 3% Baby Boomers.





En relación con el nivel jerárquico, la investigación determina que el mayor porcentaje lo ocupan colaboradores sin personal a cargo con un 79%, los mandos medios con el 19%, y por último las altas direcciones con un 2%.



Este año se contó con un 45% de participación de mujeres en el estudio. Con estos datos Great Place to Work®️ Centroamérica & Caribe presentará por primera vez el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® para Mujeres en Centroamérica y Caribe 2021, donde se tomará en cuenta que las organizaciones estén certificadas y cuenten con al menos un 30% de mujeres, que los procesos, políticas y prácticas estén enfocadas en la equidad de género y en el desarrollo de la mujer, entre otros aspectos.