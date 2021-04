El fundador de TikTok y su fortuna de US$60.000 millones

Por Bloomberg



El año pasado, la startup más valiosa del mundo, ByteDance, estaba siendo exprimida por todos lados.



La administración Trump quería que la empresa china, propietaria de la omnipresente plataforma de intercambio de videos TikTok, se deshiciera de los activos. Beijing estaba tomando medidas enérgicas contra las empresas tecnológicas e India había incluido en la lista negra algunas de sus aplicaciones de redes sociales.

A pesar de todos los obstáculos, ByteDance siguió creciendo. Ahora su fundador, Zhang Yiming, de 38 años, se encuentra entre las personas más ricas del mundo, una distinción que últimamente ha conllevado mayores riesgos en China. Las acciones de la compañía se cotizan en el mercado privado a una valoración de más de US$250.000 millones, dijeron personas familiarizadas con las transacciones. En ese nivel, Zhang, que posee alrededor de una cuarta parte de ByteDance, podría valer más de US$60.000 millones, lo que lo coloca junto a Pony Ma de Tencent Holdings, el rey del agua embotellada Zhong Shanshan y los miembros de las familias Walton y Koch en EU, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

ByteDance, famosa por sus aplicaciones de videos cortos y el agregador de noticias Toutiao, duplicó sus ingresos el año pasado después de expandirse más allá de su negocio principal de publicidad en áreas como el comercio electrónico y los juegos en línea. Ahora está sopesando opciones para la oferta pública inicial de algunas empresas.



“Zhang es alguien que es conocido por pensar a largo plazo y no se disuadió fácilmente por los contratiempos a corto plazo”, dijo Ma Rui, socio de la firma de capital de riesgo Synaptic Ventures. “Está decidido a construir un negocio global duradero”.

Valoración creciente

Durante su última ronda de recaudación de fondos, ByteDance alcanzó una valoración de 180 mil millones de dólares, según una persona con conocimiento del asunto. Eso es más de 20 mil millones de dólares hace unos tres años, según CB Insights. Pero en el mercado privado, algunos inversores pedían recientemente el equivalente a una valoración de US$350.000 millones para desprenderse de sus acciones, han dicho las personas. Su valor para los inversores de capital privado se acerca a los US$400.000 millones, según un informe del South China Morning Post. Eso significaría una fortuna aún mayor para Zhang. Los representantes de ByteDance no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Es un momento difícil para ser rico en China, ya que el gobierno busca controlar a las corporaciones más poderosas del país y a sus fundadores multimillonarios. Pregúntenle a Jack Ma. Después de abrir una investigación antimonopolio, los reguladores multaron a Alibaba con un récord de US$2.800 millones y el banco central ordenó una revisión de su imperio de tecnología financiera Ant Group para que fuera supervisado más como un banco.



Si bien ByteDance no ha sido señalado como un objetivo, su dominio en las redes sociales y su cofre de guerra para hacer tratos son áreas sensibles que el gobierno está investigando. “No hay más juegos tontos en Estados Unidos con Trump y posibles prohibiciones o ventas forzadas de activos”, dijo Kirk Boodry, fundador de la firma de investigación de inversiones Redex Holdings. “Pero la presión sobre los precios de las acciones tecnológicas y China en particular podría hacer que US$ 250.000 millones sea una venta difícil”, agregó, refiriéndose al valor de ByteDance en las transacciones privadas.

Nacido en la ciudad de Longyan, en el sur de China, Zhang, el único hijo de funcionarios públicos, estudió programación en la Universidad Nankai de Tianjin, donde ganó seguidores en el foro en línea de la escuela arreglando las computadoras de sus compañeros de clase. Se unió a Microsoft por un breve periodo después de graduarse, y luego calificó el trabajo de tan aburrido que a menudo “trabajaba la mitad del día y leía libros la otra mitad”, según una entrevista con medios chinos. Continuó desarrollando varias empresas, incluido un portal de búsqueda de bienes raíces.



Su gran avance se produjo en 2012, cuando, trabajando en un apartamento de cuatro habitaciones en Beijing, creó el primer éxito de ByteDance: una aplicación para compartir bromas que luego fue cerrada por los censores de Beijing. Luego recurrió a la agregación de noticias antes de ganarse a más de mil millones de usuarios globales con sus plataformas de videos cortos TikTok y la aplicación gemela china, Douyin. En el proceso, atrajo a inversores de renombre como SoftBank Group, Sequoia Capital y la firma de comercio propietario Susquehanna International, lo que lo convierte en una rareza entre las nuevas empresas de Internet chinas que generalmente se absorben en los ecosistemas más amplios de Tencent y Alibaba Group Holding.

Concepto novedoso

Susquehanna, uno de los primeros partidarios de Zhang, se ha convertido en el mayor patrocinador externo de ByteDance con una participación del 15%, según un artículo del Wall Street Journal en octubre. La apuesta inicial se realizó a principios de 2012, cuando la aplicación de noticias de ByteDance, Toutiao, era solo un concepto que Zhang había elaborado en servilletas, según una publicación de blog de 2016 de Joan Wang, quien dirigió esa inversión para la unidad de capital de riesgo chino de Susquehanna.



Con TikTok enfrentándose al escrutinio en Estados Unidos y la India, Zhang se ha esforzado más en los negocios chinos nacientes y de rápido crecimiento de ByteDance, que van desde los juegos hasta la educación y el comercio electrónico. Eso ayudó a aumentar las ventas a alrededor de US$35.000 millones el año pasado y las ganancias operativas a US$7.000 millones, dijo una persona familiarizada con los resultados.

Los inversores esperan la salida a bolsa de algunos de los negocios de ByteDance después de que el competidor chino Kuaishou Technology recaudó US$5.400 millones en febrero en la mayor cotización de Internet desde Uber. El valor de mercado de la empresa ahora se acerca a US$140.000 millones. El mes pasado, ByteDance contrató al exejecutivo de Xiaomi Corp. Chew Shou Zi como su director financiero, cubriendo un puesto vacante que será crucial para su eventual oferta de mercado.



Para Zhang, no se trata solo de beneficios inmediatos. El afable fundador es conocido por su filosofía empresarial de “retrasar las satisfacciones”, ya que se centra en el crecimiento a largo plazo, un mensaje que recalcó nuevamente durante su perorata a los empleados en la celebración del noveno aniversario de la compañía el mes pasado. “Mantenga una mente ordinaria, eso es algo que suena fácil pero importante de hacer”, dijo. “Exprese las palabras más sencillas, cuando tenga hambre, coma, cuando esté cansado, duerma”.