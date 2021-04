Las fortunas de las ocho personas más ricas del mundo ahora equivalen a US$1 billón

Por Bloomberg



El repunte de las acciones tecnológicas ha elevado a ocho el número de personas con fortunas de más de US$100.000 millones.



Los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, se unieron al club exclusivo la semana pasada, ingresando a un grupo dominado por empresarios tecnológicos estadounidenses, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Las ocho personas más ricas del mundo juntas poseen fortunas de más de US$1 billón y han sumado US$110.000 millones en conjunto este año. En 2017, Jeff Bezos de Amazon.com Inc. fue el primero en alcanzar el hito de los US$100.000 millones desde que el cofundador de Microsoft Corp., Bill Gates, en 1999. La riqueza de Gates se desplomó con el estallido de la burbuja de las puntocom y se recuperó. el título de centibillonario solo en 2019.



Elon Musk de Tesla Inc. y Mark Zuckerberg de Facebook Inc. se unieron al club el año pasado cuando la industria de la tecnología impulsó la creación de riqueza con la pandemia de coronavirus que aceleró el cambio a Internet. Los multimillonarios con una riqueza de al menos US$100.000 millones residen en su mayoría en Estados Unidos. La senadora demócrata Elizabeth Warren y otros legisladores progresistas recientemente revivieron los planes para introducir un impuesto a la riqueza, aunque es poco probable que la propuesta llegue a ninguna parte en un Congreso estrechamente dividido.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



"La economía estadounidense es el motor más poderoso de creación de riqueza y prosperidad del mundo", dijo a los legisladores estadounidenses John Lettieri, presidente y director ejecutivo del grupo de expertos Economic Innovation Group, con sede en Washington DC, el 17 de marzo. de riqueza en el fondo sigue siendo un hecho preocupante y persistente de la vida en este país": Las acciones estadounidenses subieron a un nuevo récord el viernes por el optimismo sobre la recuperación económica. El índice Nasdaq 100 centrado en la tecnología ha subido más de 7% este año, y la matriz de Google, Alphabet Inc., se ha recuperado durante las últimas dos semanas al ganar una decisión sobre derechos de autor. Page y Brin han agregado más de US$20.000 millones cada uno a su riqueza este año, algunas de las mayores ganancias.



Warren Buffett alcanzó brevemente la marca de los US$100.000 millones en marzo antes de volver a alcanzarla la semana pasada, mientras que Bernard Arnault, del grupo de lujo francés LVMH, ha formado parte del grupo de élite de forma intermitente desde 2019.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá