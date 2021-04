Microsoft compra firma de IA apostando por sector salud

Por Bloomberg / Reuters



Microsoft Corp. está apostando todo por la inteligencia artificial para el cuidado de la salud con su acuerdo en efectivo valorado en US$19.600 millones por la compañía de tecnología de reconocimiento de voz Nuance Communications Inc. El acuerdo –el más grande desde que compró LinkedIn Corp. por US$26.200 millones en 2016– reducirá las ganancias en menos de 1% en el año que comienza el 1 de julio y comenzará a aumentar las ganancias el año siguiente, indicó Microsoft.



El gigante del software ha estado activo en cuanto a adquisiciones: el mes pasado, Bloomberg News informó que estaba en conversaciones para adquirir Discord Inc., una comunidad de chat de videojuegos, por más de US$10.000 millones. Eso siguió a un acuerdo en efectivo valorado en US$7.500 millones por el fabricante de videojuegos Zenimax Media Inc., que se cerró a principios de este año.



El acuerdo llega en un momento en el que ambas compañías, que colaboran desde 2019 en soluciones de procesamiento y reconocimiento de voz optimizadas para el sector médico, se benefician de un boom de los servicios sanitarios a distancia, como consultas médicas online debido al Covid, informa Reuters.



Nuance es muy conocida por su software Dragon, que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a transcribir voces y mejora su precisión con el tiempo al aprender del usuario. La compañía ha licenciado esta tecnología para muchos servicios y aplicaciones, incluido el asistente digital Siri de Apple. También muchos médicos la utilizan para dictar sus informes y digitalizarlos directamente.



El gigante del software ha explicado en un comunicado que la compra de Nuance le permitirá ofrecer "nuevas capacidades de la nube y de inteligencia artificial en el sector sanitario", además de ganar terreno en este mercado. "Nuance proporciona el componente de la inteligencia artifical en los servicios de atención médica", remarca el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, quien añade en el comunicado que "la inteligencia artificial es la principal prioridad y la salud, su aplicación más urgente".



Nuance cuenta con su plataforma Dragon Medical, utilizada por más de 500.000 médicos en todo el mundo, y tecnología de inteligencia artificial conversacional para documentación clínica. "Juntos, con el ecosistema de nuestro socio, pondremos soluciones de inteligencia artificial avanzadas en las manos de los profesionales en todas partes para lograr una mejor toma de decisiones y crear conexiones significativas", añade Nadella. La oferta de Microsoft de US$56 por acción representa una prima del 22,86% teniendo en cuenta el precio de cierre de Nuance el viernes. Los títulos de esta han subido hoy más de un 16% mientras las de Microsoft lo hicieron un 0,19%.





Aunque Microsoft destaca las herramientas de atención médica de Nuance como el motor clave detrás de la operación, esta compañía puede aportarle mucho más a su negocio, pues es una empresa pionera en la inteligencia artificial conversacional y en el desarrollo de aplicaciones de autenticación por voz, que pueden servir para prevenir fraude o para hacer más eficiente la atención al cliente a través de call center.



Pero hay más. La operación llega en un momento en que la tecnología de voz está mejorando rápidamente y están surgiendo muchas más oportunidades para ampliar su uso, especialmente con la pandemia que ha llevado a muchas empresas a hacer sus juntas de accionistas virtuales o llevar a cabo reuniones o conferencias a través de internet. Zoom, por ejemplo, ofrece transcripción en vivo durante reuniones y seminarios web después de integrarse con servicios de terceros como Otter.



Para Microsoft, que obtiene casi dos tercios de sus ingresos de las ventas de software empresarial y la computación en la nube, mejorar sus servicios de transcripción para escenarios de ese tipo tiene mucho sentido, según The Verger, que asegura que la empresa podría integrar la tecnología de Nuance en Teams u ofrecerlo de manera independiente como parte de su negocio en la nube Azure.



Microsoft ha informado que tras el cierre de la operación, el consejero delegado de Nuance, Mark Benjamin, permanecerá al frente de la empresa y reportará directamente al vecepresidente ejecutivo de Microsoft a cargo de las operaciones de la nube y la inteligencia artificial, Scott Guthrie. Microsoft ha estado asesorada en la transacción por Goldman Sachs y Nuance por Evercore.





La compra de Nuance, cuyas soluciones son utilizadas por el 85% de las empresas de Fortune 100, es la segunda mayor adquisición en la historia de Microsoft, solo por detrás de la de LinkedIn, por la que desembolsó US$26.200 millones en 2016.Nuance fue creada en 1992 y suma más de 7.000 empleados en todo el mundo. La compañía tuvo unos ingresos de 1.500 millones de dólares en su último ejercicio fiscal, cerrado el septiembre de 2020.



La transacción, que previsiblemente se cerrará durante este año, se produce poco más de un mes después de que Microsoft culminara la compra del fabricante de videojuegos ZeniMax Media, matriz de Bethesda, por US$7.500 millones en efectivo.



El gigante de Redmond, valorado en casi dos billones de dólares, mantiene una política de compras muy activa en los últimos años. Entre otras adquisiciones detacan la de GitHub por US$7.500 millones y la de Mojang, el estudio responsable del desarrollo del videojuego Minecraft, por US$2.500 millones. Además, el pasado marzo se hizo público el interés de Microsoft por comprar Discord, una comunidad sobre todo conocida por los chat de videojuegos, por 10.000 millones y antes había intentado comprar el negocio internacional de TikTok.

