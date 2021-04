FED: Ciberataques, son el principal riesgo para la economía de EEUU

Por AFP



Los riesgos de una crisis similar a la de 2008 con la necesidad de rescates bancarios por parte del gobierno son "muy, muy bajos", dijo el presidente de la Reserva Federal (Fed) durante una entrevista transmitida el domingo por la cadena CBS.



"El mundo cambia. El mundo evoluciona. Y los riesgos también cambian. Y yo diría que el riesgo que más vigilamos ahora es el riesgo cibernético", indicó, y agregó que esa preocupación es compartida por múltiples gobiernos y empresas privadas, particularmente en finanzas. Además, esas organizaciones invierten más contra los ciberataques, señaló. Powell enfatizó que la Reserva Federal evalúa diferentes escenarios.



"Hay escenarios en los que una gran empresa de servicios de pago, por ejemplo, se rompe y el sistema de pago no puede funcionar. Los pagos no se pueden completar. Hay escenarios en los que una gran institución financiera perdería la capacidad de rastrear los pagos que está haciendo y cosas por el estilo", dijo.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



La Fed también está analizando la posibilidad de que una parte o incluso una gran parte del sistema financiero sea paralizado.



"Dedicamos mucho tiempo, energía y dinero a protegernos de estas cosas", dijo, y señaló que los ataques cibernéticos a las principales organizaciones suceden "todos los días".

Dólar digital

También se le preguntó a Powell sobre la posibilidad de crear un dólar digital, ya que China se convirtió el mes pasado en la primera potencia económica mundial en presentar una criptomoneda. Dijo que por ahora, la Fed está evaluando esa opción.



"Creemos que es nuestra obligación entender (cómo sería). ¿Cómo funcionaría? ¿Cuáles serían sus características?", señaló Powell. También dijo que la Fed está desarrollando software, e incluso diseñando cómo sería un dólar estadounidense digital, pero la decisión final sobre si hacerlo público solo se tomará una vez que se comprenda completamente su impacto.



El dólar es "la moneda de reserva mundial. El dólar es tan importante (...) No necesitamos ser los primeros en hacer esto. Queremos hacerlo bien. Y eso es lo que vamos a hacer", dijo. En octubre pasado, Powell ya había indicado que Estados Unidos estaba pensando en emitir su propia criptomoneda, pero advirtió entonces que una evaluación completa de los beneficios y riesgos llevaría tiempo.



La creación de un dólar digital podría beneficiar a la economía estadounidense, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una entrevista con The New York Times publicada el 22 de febrero. Yellen destacó la necesidad de que los bancos centrales evalúen adecuadamente los problemas asociados, en particular la protección del consumidor.



En cuanto a la economía estadounidense, Powell dijo que se encuentra "en un punto de inflexión": el crecimiento y el empleo se acelerarán en los próximos meses, pronosticó. Sin embargo, insistió una vez más en que la pandemia de covid-19 seguía presentando un riesgo.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal