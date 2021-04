David Vélez, el neobanquero disruptor con la segunda fortuna de Colombia

Por Semana.com

Aunque es poco conocido en los círculos empresariales del país, este emprendedor paisa montó en 2013 un banco digital en Brasil que se ha convertido en toda una sensación.



Al terminar su educación básica, decidió viajar a Estados Unidos y estudió ingeniería en la Universidad de Stanford, donde también obtuvo un MBA. Tras graduarse, laboró en algunos de los bancos de inversión y fondos de capital privado y de riesgo más prestigiosos de Estados Unidos. Durante 13 años estuvo vinculado a entidades del prestigio de Goldman Sachs, Morgan Stanley, General Atlantic y Sequoia Capital. Este último es uno de los fondos de inversión estadounidenses más reconocidos, y, actualmente, uno de los principales inversores en Nubank.



En 2010, cuando trabajaba en General Atlantic, le encargaron abrir la operación en Brasil. A su llegada, tuvo una muy mala experiencia al tratar de abrir una cuenta en un banco local, que le dio la idea de entrar a competir en este sector. Vélez cuenta que no solo tardó casi cuatro meses en completar el enorme papeleo y las continuas exigencias de nuevos requisitos por parte de la entidad financiera, sino que incluso tuvo que aguantar un trato arrogante de los funcionarios bancarios. Esto, asegura, ha reforzado en el imaginario de muchos latinoamericanos la idea de que los bancos son poco amigables con sus clientes que más los necesitan. Por ese motivo, en varios países están entre las empresas menos admiradas.



En la región, el segmento financiero está concentrado en pocas manos, y las tasas de interés son elevadas, pese a que el servicio no siempre es el mejor. En Brasil, cinco entidades tienen más del 80% del mercado bancario, y las tasas de interés están entre las más altas de la región.



Las quejas de los usuarios bancarios fueron el punto de partida para crear una empresa distinta: totalmente digital, sin oficinas físicas; que no tiene cuotas de manejo ni cuotas ocultas, pero eso sí, atiende todas las llamadas de sus clientes con personal bien entrenado. En 2013 decidió emprender. Ese no era un mundo ajeno, pues sus tíos fundaron las marroquineras Vélez y Bosi, los herrajes industriales Creatum, y la ropa deportiva Enjoy y Safetti.



El inicio fue modesto, aunque Vélez dice en tono jocoso que en ese momento se sentían como en Silicon Valley, quizás porque alquilaron una casa en la Calle California, de la capital paulista. Allí realizaron la primera transacción con una tarjeta Nubank en abril de 2014. Pagaban US$1.000 por el alquiler, y además de sus socios, la brasileña Cristina Junquiera y el experto en tecnología de Estados Unidos Edward Wible, lograron reclutar a un grupo de jóvenes talentos, entre ellos varios ingenieros de sistemas que soñaban con transformar el mundo. Durante varios meses se concentraron en desarrollar toda la tecnología en casa, al explorar la programación funcional y proyectos de código abierto. Esto les permitió crear un banco totalmente digital, hoy considerado el más grande del mundo por fuera de Asia, con más de 30 millones de usuarios.

El proceso para tener una tarjeta de crédito Nu, un producto similar al que introdujeron en Brasil y luego en México, es totalmente digital (por lo que el cliente debe tener un teléfono inteligente) y tarda unos tres minutos en promedio en realizarse. El usuario tiene que bajar una aplicación, completar sus datos, tomarse una selfi y esperar la comprobación, que tarda entre 24 a 48 horas.



En 2019 se expandió a México y Argentina, y llegó a Colombia en octubre pasado con la marca Nu. Al llegar abrió la lista de espera para los interesados en su tarjeta de crédito sin cuota de manejo y tres meses después tenía 250.000 inscritos. Ya empezó la fase beta con 3.000 usuarios, y en el segundo trimestre espera comenzar a entregar las tarjetas. Vélez ha definido esta etapa como volver a sus raíces. “Por diferentes razones de la vida llegué a Brasil y llevo aquí diez años. La oportunidad de emprendimiento se dio en este país y aquí empecé, pero para mí es un orgullo impresionante estar en Colombia. Realmente sí se siente como cerrar un ciclo y empezar uno nuevo. Por un lado es regresar a las raíces, y, por el otro, emprender en una industria que tiene tanto impacto en el país que me vio nacer, como es la financiera”, dijo en una reciente entrevista con Dinero.



Su regreso también se dio por lo alto. Planea invertir 500.000 millones de pesos en los primeros cinco a siete años de operación de Nu Colombia, que incluyen reclutar talento local con formación en temas digitales para abrir un centro de tecnología. Vélez no es solo el segundo colombiano más rico y el fundador del unicornio más valioso de Latinoamérica; también es uno de los empresarios más respetados en Brasil.



Por medio de Nubank ha edificado una cultura empresarial robusta, está creando oportunidades de empleo y crecimiento en el mundo de la tecnología para el sector financiero, y con su banco, soluciona las necesidades de crédito de sus clientes.