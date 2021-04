EEUU detuvo a 18.890 niños no acompañados en marzo

Por AFP



La cifra es el número mensual más grande jamás registrado y una prueba importante para el presidente Joe Biden quien está revirtiendo muchas de las tácticas de inmigración de ‘línea dura’ de Donald Trump.



Una compleja combinación de factores en Estados Unidos y Centroamérica impulsó el aumento. Ha coincidido con la decisión de la administración Biden de eximir a los niños no acompañados de las directrices relacionadas con la pandemia para expulsar inmediatamente a la mayoría de las personas del país sin darles la oportunidad de solicitar asilo.



En cambio, los niños son entregados a ‘patrocinadores’ en EEUU, quienes son generalmente padres o parientes cercanos, mientras se les permite continuar con sus casos en tribunales de inmigración.



Las autoridades detuvieron a 18.890 niños no acompañados en marzo, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, cifra muy por encima de los máximos anteriores de 11.475 de mayo de 2019 y 10.620 de junio de 2014 reportados por la Patrulla Fronteriza, que comenzó a publicar números en 2009.

A 10-year-old boy from Nicaragua asked a U.S. Border Patrol officer for help after he says he was abandoned in Texas by a group of migrants he was traveling with. pic.twitter.com/KtxLcco3Yq