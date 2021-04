EEUU recuerda a Centroamérica que tiene ‘cerradas’ sus fronteras para migración ilegal

Por AFP



“La frontera de los Estados Unidos está cerrada. Estamos aquí para también platicar sobre la necesidad y los esfuerzos por parte de la Casa Blanca de crear vías legales para la migración, para que las personas no tengan que utilizar vías irregulares y tan peligrosas, en las cuales hemos visto infelizmente tragedias”, dijo Zúñiga en una declaración tras una reunión con el canciller de Guatemala, Pedro Brolo.



El funcionario estadounidense recordó lo ocurrido a finales de enero en México, cuando 19 personas fueron asesinadas y luego calcinadas en Tamaulipas, frontera con Estados Unidos, entre ellas 16 migrantes ilegales guatemaltecos. En esta gira, el enviado del presidente estadounidense Joe Biden dijo que evaluarán “qué podemos hacer para crear nuevas condiciones para que los guatemaltecos y otras personas de Centroamérica y México no tengan que hacer sus futuros en los Estados Unidos”.



Por ello, Zúñiga pidió fortalecer el estado de derecho para ayudar a “crear empleo, atender la salud y atender la educación”, además de crear las condiciones para que los guatemaltecos puedan hacer “sus vidas con dignidad y esperanza en Guatemala”. “No solamente hay que trabajar con Guatemala, sino con México, Honduras, El Salvador y con organismos internacionales y con la sociedad civil para avanzar”, agregó el funcionario, quien arribó a Ciudad de Guatemala el lunes y también tuvo un encuentro con el presidente Alejandro Giammattei. Luego visitará El Salvador.



Desde octubre de 2018, la migración irregular a Estados Unidos desde Centroamérica dio un giro con la salida de caravanas de miles de personas, principalmente desde el norte de Honduras, y a las que se les han unido salvadoreños, guatemaltecos y migrantes de otros países.



Los migrantes aseguran que huyen empujados por la crisis económica que afecta a sus países, agravada por el paso de huracanes, la pandemia de Covid-19, narcotráfico y la violencia de pandillas. Las migraciones masivas ocurrieron pese a las restrictivas políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Los migrantes cifraron sus esperanzas con el arribo al poder del demócrata Biden, que ya advirtió que no habrá relajamiento.



Zúñiga enfatizó en la importancia del tema migratorio para Estados Unidos, que se evidencia con la designación de la vicepresidenta Kamala Harris “para liderar ese esfuerzo” de atender los temas migratorios y sus causas.