Biden promete vacunas contra Covid para todos los adultos de EEUU desde el 19 de abril

Por Reuters



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó el martes el objetivo para ofrecer a todos los adultos estadounidenses la posibilidad de vacunarse para el Covid-19 para el 19 de abril, pero advirtió que con las nuevas variantes del virus que se están propagando "seguimos en una carrera de vida o muerte" contra el coronavirus.



Biden ordenó a los estados que ampliaran la elegibilidad de la vacuna a las personas de 18 años o más para el 19 de abril, dos semanas antes de la fecha límite del 1 de mayo que había anunciado anteriormente. Todavía no está autorizada la vacuna Covid-19 para los menores de 16 años, aunque se están realizando pruebas.



La mayoría de los estados de Estados Unidos ya había dicho que abrirían las vacunas a todos los adultos para esa nueva fecha. Más del 80% de los profesores y del personal escolar han recibido al menos una vacuna, dijo Biden, pero señaló que las variantes del coronavirus se están extendiendo y generando un aumento de los casos.



"No estamos en la línea de meta. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Todavía estamos en una carrera de vida o muerte", dijo Biden. El mandatario afirmó que a más tardar el 19 de abril todos los adultos de 18 años o más podrán ser vacunados.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el anuncio de Biden había confirmado al público que "todo el mundo es elegible en todo el país". Esto significa que los estadounidenses ya no tienen que consultar los sitios web estatales y locales para ver si son elegibles, dijo.