Congresista Norma Torres: Lista Engel será publicada esta semana

Por estrategiaynegocios.net

La Lista Engel 2021, considerada "la lista de los corruptos", será publicada esta semana según un comunicado publicado en el sitio web de la congresista Norma Torres.

La publicación de la misma se esperaba para el pasado 30 de marzo, sin embargo, no pasó.

“En los próximos días, espero con ansias una nueva etapa en este trabajo a medida que se entregue al Congreso un informe que solicité sobre funcionarios corruptos en Centroamérica”, agregó Torres.

Aunque no precisó el día y la hora, la guatemalteca indicó que esta solicitud está siendo procesada por el Departamento de Estado y el Tesoro de los Estados Unidos para que se entregue al Congreso.

La lista, que es será publicada por una solicitud de la misma Torres, estaría señalando a los actores considerados los “corruptos de Centroamérica”.

“No me importa a quién implique, me importa que hagamos responsables a esas personas y que ayudemos a defender la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho en Centroamérica”, agregó la política estadounidense, quien ha señalado a los presidentes del Triángulo Norte de no actuar por la migración desde sus países hacia Estados Unidos.

"Esto es una gran vergüenza para los gobiernos de #Guatemala #Honduras #ElSalvador, sus compatriotas merecen gobiernos que realmente están comprometidos a combatir la corrupción y el narco! (sic)", escribió Torres, hace unos días.

Las declaraciones de Torres se dan luego de los ataques que le hiciera por medio de Twitter el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Bukele pidió la noche del jueves a los latinoamericanos en Estados Unidos no votar por la congresista Norma Torres tras un intercambio de mensajes en la red social Twitter.

"Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres (Norma Torres)", publicó el mandatario salvadoreño.

La congresista Torres quien nació en Guatemala y actualmente es el única centroamericana que sirve en el Congreso de los Estados Unidos, emitió la siguiente declaración:

“Todos los niños de Centroamérica merecen una vida digna y segura en su país de origen, y merecen un gobierno central que trabaje para que eso suceda,” dijo la congresista Norma J. Torres. “En cambio, las élites corruptas de toda la región se enriquecen ellos mismos a expensas de su pueblo, dejando a los centroamericanos sufriendo en la pobreza y la violencia.

“Que cualquier padre se sienta tan desesperado por sus hijos en su país de origen que los enviaría en un peligroso viaje hacia el norte es una denuncia de la falta de liderazgo y oportunidades en esas naciones,” continuó Torres. “Es una decisión grave que ningún padre debería tener que tomar. Mi enfoque es y siempre ha estado en los niños obligados a huir, los padres obligados a enviar a sus hijos lejos, y las personas que pierden la vida en el peligroso viaje hacia el norte que nunca debería haberse sentido necesario de hacer en primer lugar.

“Soy responsable ante mis electores de asegurarme de que sus impuestos que enviamos en ayuda exterior realmente lleguen a las personas que están sufriendo, no a los gobiernos corruptos que prefieren llenarse los bolsillos. Y nunca dudaré en arrojar luz sobre la corrupción que es la base de tanto sufrimiento.

“En los próximos días, espero pronto entrar en una nueva etapa en este trabajo a medida que se entregue al Congreso un informe que solicité sobre funcionarios corruptos en Centroamérica,” agregó Torres. “No me importa a quién implique, me importa que hagamos responsables a esas personas y que ayudemos a defender la democracia, la justicia, los derechos humanos, y el estado de derecho en Centroamérica.”