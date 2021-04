Facebook creó la plataforma combatir las ‘fake news’ sobre la vacuna COVID-19

Por Bloomberg



Kaleese Williams se había mantenido alejada de Facebook e Instagram antes de que llegara el COVID-19. Pero, durante los primeros confinamientos, esta mujer de 37 años se quedó atrapada en su granja del norte de Texas con su marido, su hijo de tres años, y sus gallinas y cabras. También se quedó sin una fuente de ingresos. Williams vende aceites esenciales para una empresa de marketing multinivel de Utah llamada Young Living.



Normalmente montaba puestos en conferencias y otros eventos, ganando un poco de dinero mientras socializaba con las personas. “La cuarentena no es muy divertida”, dice Williams. “Así que empecé a pensar: ‘¿Qué tendría de malo compartir en las redes sociales?”. Su plan era llevar su negocio de aceites esenciales a Instagram, donde podría vender a la gente que conociera allí.



Williams decidió gastar en un curso online llamado ‘Ready Set Gram Pro’. Prometía ayudarla a crear una comunidad “muy comprometida” en la aplicación para compartir fotos que “generaría clientes potenciales y ventas constantes”. Viendo tutoriales en la web y participando en sesiones de Zoom, aprendió trucos para atraer clientes potenciales a su perfil, por ejemplo, comentando las publicaciones de personas influyentes en el ámbito del bienestar.

A medida que aumentaba su número de seguidores hasta superar los mil usuarios, se aficionó a Instagram, especialmente a las partes de la aplicación dedicadas a la ‘vida natural’. Williams ya tenía aversión a la medicina tradicional después de sentirse intimidada durante un episodio de cáncer en 2017, durante el cual dice que su médico no le reveló que un tratamiento al que se sometió podía causar infertilidad. Ahora dedicaba cada vez más tiempo a consumir información sobre diferentes formas de medicina alternativa, como la naturopatía y la medicina funcional.



Ahí es donde empezó a leer sobre la vacuna COVID-19. Se encontró con publicaciones basadas en rumores infundados que afirmaban que las vacunas de Pfizer y Moderna eran tóxicas, causaban reacciones adversas y podían tener riesgos de infertilidad. Al poco tiempo se convenció de que las vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que tienen pocos efectos secundarios y son casi totalmente eficaces para evitar la hospitalización o la muerte por COVID, no eran para ella. “Da miedo”, dice. “Creo en el sistema inmunitario. No creo en la inmunidad colectiva inducida por las vacunas”.



Uno pensaría que durante la peor pandemia en un siglo prácticamente todo el mundo estaría desesperado por conseguir una vacuna que prometa ayudarles a recuperar su vida. Pero estarías subestimando el poder de Facebook e Instagram para proporcionar todas las herramientas necesarias a los activistas antivacunas y otros comerciantes del bienestar para captar adeptos. A lo largo de los años, estos oportunistas han cultivado una estrategia optimizada para la era social. Gotean escepticismo anticientífico en los grupos de Facebook y en las historias y publicaciones de Instagram, donde los algoritmos recompensan los contenidos que provocan fuertes reacciones emocionales, amplificando aún más la desinformación.

Estas personas influyentes en las redes sociales, legitimadas por su considerable número de seguidores, tuvieron un año entero para sembrar la duda sobre las vacunas COVID antes de que Facebook tomara medidas significativas. Se han aprovechado de la confusión del público, y de los mensajes contradictorios del gobierno y los funcionarios de salud, sobre todo, desde los cubrebocas hasta los efectos secundarios y la seguridad de las vacunas. La postura oficial de Facebook es que no prohíbe las publicaciones a menos que “causen un daño inminente”, un umbral que la red social afirma que la desinformación sobre las vacunas solo ha cruzado meses después de la campaña de inoculación mundial.



Aunque persisten las dudas y las mentiras antivacunas siguen circulando por Internet, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, defiende a ultranza las acciones de la red social. Sus críticos sostienen que la compañía aún no ha hecho lo suficiente. “El contenido que sus sitios web siguen promoviendo, recomendando y compartiendo es una de las principales razones por las que la gente rechaza la vacuna”, dijo el representante demócrata de Pensilvania, Mike Doyle, en una audiencia en el Congreso el 25 de marzo con Zuckerberg y sus compañeros de las redes sociales. “Y las cosas no han cambiado”.



En octubre de 2020, un grupo de gurús del bienestar con millones de seguidores en las redes sociales se reunió virtualmente para discutir una oportunidad histórica. El mundo estaba a meses de la inmunización contra COVID-19, y varios fabricantes de vacunas señalaban que pronto solicitarían la autorización de uso de emergencia a la FDA. Estos escépticos de las vacunas vieron una oportunidad para impulsar una contranarrativa.



En una serie de debates, los ponentes hablaron de lo prometedor de los próximos meses. “Todas las verdades que hemos tratado de difundir durante muchos, muchos años, hay gente que las está escuchando”, dijo Robert F. Kennedy Jr., uno de los principales teóricos de la conspiración de las vacunas. “Esas semillas están cayendo en un terreno muy fértil”.



Durante años, los activistas -algunos con credenciales médicas, otros sin ninguna- han atraído seguidores, especialmente entre las madres de niños pequeños, al afirmar, falsamente, que las vacunas rutinarias contra el sarampión y las paperas pueden causar autismo y otros males. Aunque la inmensa mayoría de los estadounidenses ha hecho caso omiso y sigue vacunándose, el sarampión, que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) declararon erradicado de Estados Unidos hace dos décadas, ha reaparecido en los últimos años. Incluso ligeros descensos en las tasas de vacunación pueden mermar la inmunidad de rebaño necesaria para mantener a raya ciertos virus, y en 2019, Estados Unidos vio un aumento del 300 por ciento en los casos de sarampión. Entre las causas de los brotes: “la desinformación en las comunidades sobre la seguridad” de las vacunas, según los CDC.



Con COVID, los adultos, y no los niños, fueron los primeros en recibir la vacuna. Aun así, los escépticos de la vacuna apuntaron a un grupo cuyos temores conocían bien: las mujeres jóvenes. El otoño pasado, los grupos empezaron a hacer circular en Facebook e Instagram una entrada de blog, ahora eliminada, de origen desconocido que citaba a dos médicos con un titular incorrecto pero aterrador: “Jefe de investigación de Pfizer: La vacuna COVID es la esterilización femenina”. Afirmaba falsamente que la vacuna contenía una proteína en forma de pico que podía bloquear la creación de una placenta y hacer que las mujeres fueran infértiles.



Esta afirmación era falsa, pero agravaba la incertidumbre real. Pfizer y Moderna aún no habían probado específicamente sus vacunas en mujeres embarazadas o lactantes, y la autorización de uso de emergencia de la FDA no cubre el embarazo. La guía del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos solo llega a decir que “las vacunas no deben ser retenidas a las personas embarazadas o lactantes”. Aun así, en febrero, más de 3 mil mujeres embarazadas se habían inscrito en un programa de seguimiento del gobierno estadounidense tras recibir las vacunas COVID, y hasta ahora no ha habido ninguna señal de alarma. Estudios más recientes han descubierto que las vacunas no solamente son eficaces en las mujeres embarazadas, sino que también transmiten los anticuerpos a sus recién nacidos. Y como las mujeres embarazadas corren un mayor riesgo de morir de COVID, muchos médicos les recomiendan que se vacunen de todos modos. “Las mujeres están confundidas”, dice Lori Metz, trabajadora social clínica licenciada en Nueva York y especializada en fertilidad. “Su médico puede decir una cosa, y luego leen un blog que empieza a tirar de todos estos otros miedos”.



Esta zona gris era terreno fértil para los activistas antivacunas. En diciembre, Del Bigtree, fundador de la Red de Acción para el Consentimiento Informado, compartió el falso post sobre esterilización con cientos de miles de sus seguidores en Facebook e Instagram. Posteriormente, el blog se compartió en Facebook más de 25 mil veces. “¡Estoy viendo esto en todas partes!”, escribió una mujer llamada Emily junto con una captura de pantalla del falso blog de Pfizer, que aún puede encontrarse circulando en Facebook en varios idiomas. “Estoy empezando a creer esto”. Quienes escriben comentarios inundaron su post con más “pruebas” (completamente falsas) que respaldaban la afirmación. Algunos decían que esto demostraba otra conspiración desacreditada: que la vacuna COVID forma parte del esfuerzo de despoblación mundial financiado por Bill Gates.



Los efectos de esta desinformación ya se reflejan en los datos de las encuestas. De las personas que dicen que no es probable que se vacunen, más de la mitad de las mujeres de EEUU están preocupadas por los efectos secundarios, en comparación con el 44% de los hombres, según una encuesta de la Oficina del Censo de EEUU del 3 al 15 de marzo. Muchas de las mujeres que ya cumplen los requisitos están rechazando la vacuna, según las encuestas y entrevistas realizadas a más de una docena de personas. Más de un tercio de las enfermeras, un grupo mayoritariamente femenino y que fue uno de los primeros en recibir la vacuna, no confía en que la vacuna COVID-19 sea segura y eficaz, según la Fundación Americana de Enfermeras. Y una encuesta realizada en marzo por el Washington Post y la Kaiser Family Foundation reveló que el 18 por ciento de los trabajadores sanitarios no tiene previsto vacunarse.



Las elevadas tasas de rechazo y dudas entre los trabajadores sanitarios son un alarmante indicador. Las vacunas se consideran en gran medida la mejor oportunidad del país para acabar con una pandemia que ha matado a más de medio millón de estadounidenses y ha provocado una crisis financiera mundial. Los epidemiólogos estiman que la vacunación de entre el 70 y el 85 por ciento de la población estadounidense desencadenaría la inmunidad de rebaño necesaria para volver a la normalidad. Si incluso los trabajadores de primera línea de alto riesgo, que han visto la devastación del COVID de primera mano, no quieren las vacunas, los expertos temen que tampoco se vacunen suficientes personas de la población general, lo que permitiría que el virus siguiera circulando.



