Desencallan el buque ‘Ever Given’ que bloqueaba el Canal de Suez

Por AFP



Las maniobras para intentar reflotar el buque Ever Given, encallado en el Canal de Suez desde el martes pasado, han tenido éxito la madrugada de este lunes.

Así lo han confirmado el proveedor de servicios marítimos Inchcape Shipping, que ha detallado que el buque ha sido reflotado a las 4.30 hora local y que el buque “está asegurado”, y la firma Leth Agencies, que ha cifrado en 367 buques los que permanecen a la espera para poder transitar el Canal de Suez. De ellos, 98 son graneleros, 96 contenedores y 35 transportan petróleo. La Autoridad del Canal de Suez también ha confirmado que el Ever Given ha sido reflotado.



El jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabi, había anunciado en la madrugada de este lunes que las labores para intentar desencallar el buque se retomaban con la ayuda de 10 remolcadores gigantes que han operado desde cuatro direcciones diferentes. A pesar de haber conseguido desencallar al buque, por el momento no se ha dado a conocer la fecha en la que será retomado el tráfico marítimo. El barco quedó encallado el martes y desde entonces ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.



El portacontenedores "Ever Given", de 400 metros de eslora que está atravesado en el Canal de Suez desde hace casi una semana, empezó a moverse, según los sitios de monitoreo del tráfico marítimo Vesselfinder y Myshiptacking consultados el lunes.

La popa del navío de más de 200.000 toneladas se alejó de la orilla occidental del canal según estos sitios, lo que confirmó una fuente del Canal de Suez que pidió el anonimato.



La Autoridad del Canal de Suez (SCA) todavía no había publicado confirmación oficial en las primeras horas del lunes y se ignoraba cuándo se restablecerá la circulación.



En un comunicado publicado hacia las 05H00 locales (03H00 GMT), la SCA se limitaba a indicar que las "maniobras de remolque para reflotar el portacontenedores 'Ever Given' empezaron con ayuda de 10 remolcadores gigantes". Por su parte, la compañía de servicios marítimos Inchcape anunció que el navío fue "reflotado", una información publicada por varios medios.



El "Ever Given" estaba encallado desde el martes atravesado en el canal, bloqueando totalmente la vía de agua de unos 300 metros que es una de las más transitadas del mundo.



Por el canal de Suez, de unos 190 km, transita en torno al 10% del comercio marítimo internacional y cada día sin actividad supone importantes retrasos y costes.



En total, cerca de 400 buques estaban atrapados el domingo a ambos lados y en el centro del canal que une el mar Rojo y el Mediterráneo, según SCA.

Al menos una docena de remolques y dragas para aspirar la arena debajo del navío han sido movilizadas en las operaciones.