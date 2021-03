Tiendas de H&M fueron cerradas en China a medida que crece la reacción sobre Xinjiang

Por Bloomberg



Las tiendas Hennes & Mauritz AB en algunas partes de China están siendo cerradas por sus propietarios a medida que continúan extendiéndose las consecuencias de la declaración del minorista de moda sobre el trabajo forzoso en la conflictiva región de Xinjiang.

Al menos seis tiendas en las ciudades de nivel inferior de Urumqi, Yinchuan, Changchun y Lianyunang han sido cerradas por los propietarios de las propiedades, según operadores de centros comerciales en esas áreas que fueron contactados por Bloomberg. Los medios locales han informado más cierres, con imágenes que muestran la eliminación de vallas publicitarias de la marca H&M.



Los cierres se producen en medio de una creciente indignación y pedidos de boicot en las redes sociales chinas contra una declaración sin fecha de H&M en su sitio web que expresaba preocupación por los informes de trabajo forzoso en la región del lejano oeste. Si bien la declaración, criticada por la Liga de la Juventud Comunista y el Ejército Popular de Liberación en las redes sociales, parecía haber sido eliminada del sitio web de la multinacional sueca a partir del viernes, un enlace separado en su página de inicio expresa la misma postura sobre el algodón de Xinjiang. todavía estaba activo.



Algunos de los operadores del centro comercial dijeron que la decisión de cerrar la puerta fue tomada por los propietarios debido a la falta de respeto mostrada por H&M hacia China. No hay indicación de la longitud de los cierres.

Los puntos de venta del minorista mundial de ropa también han desaparecido en las búsquedas de Apple Maps y Baidu Maps. H&M había dicho en el comunicado que está "profundamente preocupado por los informes de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que incluyen acusaciones de trabajo forzoso y discriminación de las minorías étnico-religiosas".



La respuesta de China a H&M es notablemente más fuerte que su retroceso anterior cuando las marcas extranjeras cruzaron las líneas políticas. La escalada se produce cuando Estados Unidos, el Reino Unido y otros destacan los abusos contra los derechos humanos de la minoría musulmana uigur en Xinjiang, y las tensiones entre China y Occidente hierven a fuego lento. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y sus homólogos chinos intercambiaron críticas sobre cuestiones de derechos humanos y seguridad nacional durante una reunión cara a cara de dos días este mes en Alaska.



Un representante de H&M China no respondió de inmediato a las solicitudes enviadas por Bloomberg, mientras que un portavoz en Europa dijo que el minorista no tiene comentarios que hacer actualmente. La compañía tiene 505 tiendas en China al 30 de noviembre.



Las marcas minoristas estadounidenses y europeas, incluidas Nike Inc. y Zara de Inditex SA, también se enfrentan a un dilema sobre si adoptar el algodón de la región de Xinjiang o arriesgarse a ser boicoteadas en la segunda economía más grande del mundo.



Estados Unidos acusó el viernes a China de una campaña estatal en las redes sociales y de boicotear a las empresas que se niegan a usar algodón de Xinjiang. China se ha centrado en las empresas estadounidenses, europeas y japonesas que evitan el algodón de Xinjiang, dijo el viernes a la prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter. Ella dijo que eso equivale a un "boicot empresarial y de consumidores" administrado por el estado.



China es uno de los cinco mercados más grandes para H&M en términos de ingresos con el 5,2% de las ventas totales del grupo en 2020.



"No podemos tolerar ninguna fuerza que avergüence y empañe el puro e impecable algodón de Xinjiang", dijo Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio de China, en una sesión informativa el jueves. “Los consumidores chinos han actuado en respuesta a las llamadas decisiones comerciales tomadas por algunas empresas basadas en información falsa. Esperamos que las empresas relevantes respeten las leyes del mercado, corrijan las prácticas incorrectas y eviten la politización de los problemas comerciales ”.



Si bien China se da cuenta de que es poco probable que silencie las críticas de Occidente luchando, su postura más agresiva es principalmente para mostrar a la audiencia nacional que el Partido Comunista es "el mejor y más decidido defensor de los intereses de China", dijo Shi Yinhong, director de Renmin. Centro de Estudios Americanos de la Universidad de Beijing.