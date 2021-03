Riesgos de la generación ‘pandemial’: exclusión laboral y la desesperanza de dos crisis económicas

Por Business Insider



Una de las características de la generación Z y los millennials es su integración con la tecnología. Pero el Covid-19 adelantó las consecuencias de la brecha digital. Esto alterará negativamente la perspectiva económica de millones de jóvenes de escasos recursos de entre 15 y 24 años que ahora son identificados como la generación ‘pandemial’, indicó el Reporte de Riesgos Globales 2021 de la empresa de seguros Zurich.



Existe en el mundo una proporción importante de jóvenes sin acceso a internet y a una computadora por falta de recursos. Zurich advirtió que este segmento tendrá un rezago importante de competencias, en comparación con el estrato social más alto y que contaron con recursos suficientes para no interrumpir sus estudios y/o vida profesional durante la pandemia.



En México, más de 1 millón de jóvenes de entre 16 y 24 años de edad no se inscribieron al actual ciclo escolar 2020-2021 debido a problemas relacionados con el Covid-19. En tanto, 1.7 millones de jóvenes en este mismo intervalo no ingresaron por falta de dinero o recursos económicos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Como resultado, 2.7 millones de jóvenes —en una de las etapas de formación profesional más importantes— se están quedado atrás, justo cuando se aproxima la siguiente revolución tecnológica e industrial basada en inteligencia artificial.



La generación pandemial está en riesgo de ser excluida de la próxima revolución digital

Para Julián Castillo, director de riesgos de Zurich los números son preocupantes. Previo a la pandemia ya se anticipaban las consecuencias de la brecha digital en las generaciones más jóvenes de naciones en vías de desarrollo. Aún sin la crisis del Covid-19, estaba previsto que los jóvenes sin las competencias necesarias para conseguir empleos relacionados con la tecnología sufrirían exclusion laboral en la próxima revolución digital.



«Pero en este reporte aparecieron dos riesgos por primera vez y saltaron al top. Estos son, la concentración y la desigualdad digital», señaló Castillo en la presentación del informe.



«En esos dos mundos hay una cantidad importante de automatización e inteligencia artificial. Son cosas que apenas estamos terminando de entender. Y que van a cambiar totalmente la forma de trabajo en los próximos 15 años», advirtió.

60% de las personas en países emergentes no cuentan con acceso a las tecnologías de la información

Aideé Zamorano, gerente de adaptación al cambio climático de Zurich explicó que esta brecha digital que se profundizó con la pandemia detonará la desigualdad, sobre todo en el acceso a la educación, debido a una mayor dependencia a una infraestructura física. En el caso de México 45% de los estudiantes no cuentan con acceso a una computadora para su trabajo escolar, según el informe de riesgos.



«Y hoy tenemos este concepto de pandemials. Jóvenes que han experimentado su segunda crisis económica en su corta vida», señaló en la presentación del reporte.



Para Zurich, los pandemials serán una generación marcada por oportunidades perdidas. Esta exclusión laboral les ocasionará problemas de salud mental. Propiciados por la desilusión de un futuro profesional incierto que comenzó con la crisis financiera de 2009; remató con la actual crisis sanitaria y económica del Covid-19; y se profundizará con la inacción de los gobiernos para evitar la catástrofe del cambio climático.



«Entonces, hoy (los pandemials) se están enfrentando con la brecha digital en la que los sumimos. Esto les va a traer muchas complicaciones para ingresar al mercado laboral, que actualmente está en una era de hielo. El otro reto será su salud mental, ya que experimentarán una desilusión generalizada, ya que no hay acciones de gobierno contra el Covid, ni una acción inmediata contra el cambio climático», añadió.



México es uno de los que menos invirtió en una respuesta fiscal contra la crisis económica de Covid-19 entre una selección de países dentro del reporte de riesgos de Zurich.