Bloqueo en Canal Suez paraliza tránsito de más de US$9.4 millones de mercancías

La parálisis afecta diariamente un tránsito de 8.100 millones de euros (US$9,4 millones) en mercancía, según la estimación de Lloyd's List, y tras tres días de maniobras sin éxito para liberar el Ever Given, uno de los barcos más grandes que existen, la congestión hace presión.



Hasta este jueves, unas 165 embarcaciones esperan para transitar por la vía, según la publicación especializada. El Canal de Suez es utilizado diariamente por al menos 50 barcos y los contenedores suponen un 53% del tonelaje del paso marítimo. Aunque las primeras reacciones del bloqueo provocaron este miércoles el aumento de hasta un 6% del precio del Brent, el impacto económico va mucho más allá.

"Las personas se han preocupado por la subida del petróleo y de la energía, pero nadie se preocupa por las mercancías. Las mercancías son lo que genera riqueza y se tienen que entregar", denuncia Jordi Espin Vallbona, secretario general de Transprime, la asociación española de empresas cargadoras., quien explica que por cada día de bloqueo se retrasa un aproximado de 100.000 contenedores. El secretario afirma que solo a través de la información satelital de los barcos han podido confirmar que algunos han cambiado de ruta, pero siguen sin conocer cuál es el nuevo itinerario de las embarcaciones, la mercancía que transportan o si cambiarán el puerto de llegada. "Sin esta información, no podemos estimar", insiste Espin.



Se espera que los sectores del textil, manufactura de metal y electrónia sean los más resentidos tras el atasco, ya que suponen la mayor partida de las importaciones del trayecto entre Asia y Europa.



El retraso podría afectar también al sector petrolero, a la espera actualmente de unos 13 millones de barriles de crudo transportados en 10 barcos petroleros, de acuerdo con Arthur Richier, analista de Vortexa Senior Freight. A esta demora, se suman nueve embarcaciones con productos de petróleo limpio y biodiesel. “No podemos excluir que podría llevar semanas, dependiendo de la situación”, dijo Peter Berdowski, director ejecutivo de la empresa holandesa Boskalis, que está trabajando en la operativa. “Es como una enorme ballena varada. Es un peso enorme sobre la arena. Es posible que tengamos que trabajar con una combinación de reducción de peso mediante la eliminación de contenedores, aceite y agua del barco, remolcadores y dragado de arena”, aseguró Berdowski.

La alternativa para llegar a puertos europeos sería una ruta de unos 21.000 kilómetros adicionales por el Cabo de Buena Esperanza, la punta sur de África. La danesa AP Moeller-Maersk y la alemana Hapag-Lloyd AG, dos de los transportistas de contenedores más grandes del mundo, han considerado enviar sus barcos por esta ruta para evitar el cuello de botella del Canal de Suez, que ya afecta en conjunto a 12 de sus embarcaciones. Sin embargo, de acuerdo con Moeller-Maersk, este desvío supondría unos cinco o seis días adicionales a la ruta entre Asia y Europa. Por ello, han señalado la posibilidad de enviar la carga más urgente por vía aérea o ferroviaria, aunque no han confirmado la decisión.



El Ever Given iba camino a Rotterdam procedente de China cuando se vio sorprendido por una tormenta de arena que redujo la visibilidad, así como por las fuertes rachas de viento que asolan la zona, y acabó desviándose de su trayectoria. Por el momento, la Autoridad del Canal de Suez (SCA) ha confirmado que ocho remolcadores trabajan en las tareas para mover el barco.



La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha señalado este jueves que abrió una investigación para determinar "las posibles causas del accidente" del portacontenedores Ever Given, de bandera panameña. En tanto, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), la empresa gestora de la mercancía que transporta el Ever Given, descartó este jueves que el incidente se debiera a un fallo técnico e indicó que la tripulación está a salvo y no hay daños en la embarcación.

