Coronavirus: México cierra fronteras terrestres con Guatemala desde el 19 de marzo

México impuso restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en su frontera norte y sur a partir del 19 de marzo, que afectará a Guatemala, Belice y Estados Unidos, informó este jueves 18 de marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Según publicó la cancillería de México en su cuenta de Twitter, la medida comenzará a surtir efecto el viernes 19 de marzo.



“Para prevenir la propagación de #COVID19, México impondrá a partir del 19 de marzo de 2021, restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en su frontera norte y sur”, se lee en el tuit.



En el hilo de esa conversación también se menciona que el Gobierno de México desplegará medidas de control sanitario en el norte y sur del país. También que las restricciones al tránsito no esencial y las medidas sanitarias se mantendrán vigentes hasta las 23.59 horas del 21 de abril del 2021.

Este endurecimiento de medidas en la frontera sur de México coincide con el incremento de la migración irregular de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos, que incluso han buscado el “sueño americano” en caravanas.



La medida de cierre de fronteras de México coincide con el anuncio que hizo Estados Unidos este 18 de marzo en el que anuncia que planea enviar millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca a sus vecinos México y Canadá.



Se prevén 2.5 millones de dosis para México y 1.5 millones para Canadá, informó Jen Psaki, secretaria de prensa del presidente Joe Biden, sin precisar las fechas de envío.

Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca fue consultada por periodistas si la entrega de estas vacuna iba vinculado a la cooperación del Gobierno de México para frenar la migración y respondió que hay varias conversaciones diplomáticas, conversaciones paralelas, varios niveles de conversaciones con varios países como México, Canadá, Europa, Asia, alrededor del mundo, todas con el fin de evitar la propagación de la pandemia global y que este es uno de los objetivos diplomáticos.



“Otro de nuestros objetivos diplomáticos es trabajar para contrarrestar los desafíos en fronteras, entonces no es de sorprenderse que estas dos conversaciones lleguen a ocurrir”, dijo Psaki.

