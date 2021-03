Pronósticos 2021: Honduras, reconstruirse para estabilizar la economía

Por Gabriela Melara, estrategiaynegocios.net



“Con la Covid-19 no hay reconstrucción porque es un tema sanitario, pero sí hay que reconstruir por las lluvias: puentes, carreteras, hay sectores que no fueron golpeados por la tormenta, pero se bloquearon los accesos. No hubo ni una entrega a tiempo”, dijo Fernando García, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

Se prevé que tomará alrededor de tres años recuperar los niveles de producción que se registraban antes de la pandemia y los huracanes, pero voces como la de Guillermo Peña, economista y directivo de la Fundación Eleutera, anticipa que para lograrlo se debe ser “altamente creativo”, partiendo de las fortalezas que posee la economía, pero

sorteando desafíos adicionales como el siempre ruidoso clima electoral.



El impacto negativo en la actividad económica “también derivó en una disminución de la recaudación tributaria, y un incremento en el gasto destinado principalmente para salud y la implementación de medidas de compensación social”, explica el ministro de Finazas, Marco Midence. El empleo del sector formal será muy difícil de recuperar. Estimaciones de la empresa privada fijan las pérdidas de empleo en más de 400.000 trabajadores.

AUMENTÓ EL DESEMPLEO

Cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que Honduras empezó 2020 con un registro de 3,9 millones de personas trabajando, número que, posteriormente, con la propagación del coronavirus, entró en una zona de riesgo. Datos de la Secretaría del Trabajo y el Instituto Nacional de Estadísticas indican que la Tasa de Desempleo Abierto se sitúa entre 12 y 13%. Eso significa que hay entre 450.000 y 550.000 personas que quedaron desempleadas en 2020. La tasa de subempleo está arriba del 60 %, y el empleo formal por debajo del 20%.



Se espera que la maquila, agricultura y la construcción permitan la recuperación del empleo, de acuerdo con la Cohep. La maquila que incluye a la industria textil cerró con 170.000 empledos y se espera este año comience a sumar nuevos empleos (hasta otros 7.000) en San Pedro Sula, cuando se ponga en marcha la nueva fábrica de ropa deportiva Nike, que desde hace más de cinco años trabaja en el desarrollo de una de las inversiones más grandes de Honduras. Los especialistas consultados creen que para lograr la recuperación de empleos y brindar estabilidad para las empresas también se tendrá que tener un acceso universal a las vacunas contra la Covid-19.

El Banco Central de Honduras afirma que, para concretar la recuperación del empleo en 2021, “se tiene contemplado ejecutar niveles de inversión pública considerables que contribuirán a generar reactivación económica y generación masiva de empleo, así como a compensar las pérdidas de empleo e ingresos de las familias”. Anticipa que para ello se destinarán recursos a diversos sectores prioritarios para la ejecución de proyectos orientados a contribuir a un mayor dinamismo económico.



El Ejecutivo presentó un Plan de Inversión Pública propuesto para 2021 que define como “un enfoque ampliado”, a través de la implementación de medidas de protección social, orientadas a atender las necesidades básicas de la población, como la ampliación de cobertura y mejora de calidad en los servicios de salud y educación y otorgamiento de transferencias monetarias como mecanismo de compensación social.

EXPECTATIVA POR INVERSIONES

En Honduras hay expectativa sobre la llegada de nueva inversión extranjera. Este año están por activarse proyectos como el de Nike y el de Green Valley Qumistán. Sin embargo, la estabilidad jurídica y el clima de inversión adecuada son indispensables para que se concreten y se conquisten nuevas oportunidades.



“Se espera que algunos proyectos –especialmente- en el sector maquila podrían ser retomados, en vista que algunas de las empresas de esta industria previo a la pandemia habían estado preparándose para ofertar nuevas líneas de producción, tanto en el área textil, confección, como en arneses (automotrices)”, dijo Wilfredo Cerrato, presidente del BCH.

El Banco Central también prevé el desarrollo de “proyectos verdes” en energía, orientados a la mitigación del cambio climático: “Adicionalmente, empresas que operan en el sector de servicios financieros y telecomunicaciones podrían dinamizar sus inversiones, especialmente en lo que se refiere a las áreas de tecnología y digitalización, ante una creciente demanda de estos servicios que originó el teletrabajo y la educación virtual”.



En Honduras, el nivel de Inversión Extranjera Directa (IED) histórico ha rondado entre US$1.000 y US$1.100 millones anuales, pero tuvo una severa caída del 18,2 % en

2018, y mayor aún en 2019 (48,2%), equivalente a US$498,1 millones. Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, afirma que Honduras vive el momento adecuado para “revisar su perfil como destino de inversión, desarrollar una campaña internacional para mejorar su imagen, para atraer IED”. Para lo que se hace necesario “mejorar la institucionalidad, renovar esfuerzos para ser más atractivos y enfocarnos en sectores potenciales”, así como mayor seguridad jurídica. Las empresas ya arman sus planes de nearshoring para acercar sus cadenas a EE UU, México y Sudamérica.