Bill Gates revela que prefiere los dispositivos Android a los de iOS

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

El fundador de Microsoft, Bill Gates, señaló recientemente por qué todavía prefiere los dispositivos Android a los iPhone de Apple.

Integraciones entre Android y Microsoft

En una entrevista con Andrew Ross Sorkin y el cofundador de Clubhouse, Paul Davidson, sobre la plataforma de solo voz, Gates dijo que las integraciones entre Android y el software de Microsoft significaban que los dispositivos que usa son principalmente Android.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

"De hecho, uso un teléfono Android porque quiero hacer un seguimiento de todo, a menudo juego con iPhones, pero el que llevo es Android", dijo Gates.

“Algunos de los fabricantes de Android preinstalan el software de Microsoft de una manera que me facilita las cosas. Son más flexibles sobre cómo se conecta el software con el sistema operativo. Así que a eso me acabé acostumbrando. Ya sabes, muchos de mis amigos tienen ‌iPhone‌, así que no hay pureza".

Windows y Android

Microsoft intentó lanzar su propio teléfono, llamado Windows Phone, pero finalmente cerró el proyecto debido a la escasez de aplicaciones. Desde entonces, Microsoft se ha asociado con Google para crear un teléfono Android plegable llamado Surface Duo.

Desde entonces, Microsoft se ha integrado más con otros fabricantes, como Samsung. El fabricante coreano ha incluido la aplicación 'Your Phone' de Microsoft, que permite cierta integración entre teléfonos inteligentes y dispositivos con Windows 10 de manera similar al ecosistema de Apple entre iOS y MacOS, desde 2019.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

Samsung también hizo una versión de Microsoft del Galaxy S8 en 2017, que incluía aplicaciones y servicios de Microsoft como Office, OneDrive, Outlook y Cortana.

Aunque la entrevista con el fundador de Microsoft se realizó en Clubhouse, la aplicación infamemente solo funciona en dispositivos iOS: iPhones y iPads. Sin embargo, Davidson dijo que el desarrollo de una versión para Android de la aplicación era una de las principales prioridades de la empresa.

Si bien los iPhones dominan el 45 por ciento del mercado de Estados Unidos, Android sigue siendo el sistema operativo móvil más utilizado en el mundo con más del 70 por ciento de las personas que usan un dispositivo Samsung, Huawei, OnePlus o Google, debido al alto precio de los dispositivos Apple y la disponibilidad generalizada de dispositivos más baratos en países como India o China.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal