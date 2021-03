FMI analiza hoy ajuste fiscal propuesto por Costa Rica

Por crhoy.com



Las esperanzas de las autoridades económicas costarricenses es que no haya problema y esta misma semana conozcamos no solo la aprobación del empréstito sino también cuál es diagnóstico real de las finanzas del país desde la óptica de esa organización. Junto con el proyecto de préstamo por US$1.750 millones debe venir un análisis por el denominado artículo IV del Fondo, que consiste en toda una radiografía de la situación del país.

Elian Villegas, ministro de Hacienda de Costa Rica, confía en que la aprobación será un hecho, por lo que el empréstito sería enviado a la Asamblea Legislativa en el transcurso de la segunda semana de marzo, según afirmó al cierre de la semana anterior.



Para ayudar a entender mejor todo el trámite y lo que sigue a partir de ahora, elaboramos esta guía con las principales preguntas y respuestas sobre el tema.



¿Qué es el directorio ejecutivo del FMI y por qué debe analizar el acuerdo?



El Directorio es el responsable de llevar a cabo todas las actividades diarias del Fondo y está compuesto por 24 directores, elegidos por bloques de países miembros. Cada bloque tiene una cantidad o porcentaje de votos asignada de manera que al momento de decidir sobre ciertos temas, como en este caso sobre una ayuda crediticia, todos deben votar para aceptarlo.



Costa Rica está en el mismo bloque junto con Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y España. El total de votos de este bloque alcanza un 4,5% del total. Estados unidos es el más “pesado” en cuanto a votos con un 16% del total.



Si bien a nivel técnico el acuerdo con Costa Rica ya fue aprobado, debe pasar esta etapa que es más política.



¿Qué información surgirá de la decisión del directorio ejecutivo?



Se esperan dos tipos de información. Primero el proyecto de préstamo por los $1.750 millones para Costa Rica y también un análisis sobre los rendimientos del ajuste fiscal propuesto por Costa Rica además de un diagnóstico de cómo se encuentra el país.



Este diagnóstico coincidirá con el análisis que debe hacer el Fondo correspondiente al artículo IV de la organización. Este es un análisis periódico que realiza la organización a sus países miembros y en esta ocasión coincide con la discusión del acuerdo.

¿Qué sigue después de la aprobación?



Según dijo el presidente del Banco Central Rodrigo Cubero la semana anterior la decisión se tomará este mismo lunes o a más tardar el martes. Casi de inmediato o durante la semana es posible la publicación en el sitio web del FMI de los diagnósticos sobre el país.



¿Cuándo presentará el gobierno el acuerdo ante la Asamblea Legislativa?



De acuerdo con Villegas la presentación del empréstito se hará durante las dos primeras semanas de marzo.



A nivel administrativo, el acuerdo con el FMI ya tiene el aval del Banco Central y se está trabajando con la Autoridad Presupuestaria y la Dirección de Crédito para incluir las cifras en todas los cálculos y cuentas financieras del país apenas se cuente con el aval legislativo.



“Estamos pensando que a más tardar en mayo estén siendo aprobados tanto el acuerdo como los proyectos del Fondo. Esa es nuestra esperanza y ojalá salir lo antes posible de esos proyectos”, dijo Villegas.



¿Qué es lo que el directorio del FMI analiza?



Principalmente analizan la recomendación técnica alcanzada durante las negociaciones así como del diagnóstico que realizan los equipos técnicos asignados al país.



De acuerdo con Hacienda, estos son los rendimientos esperados, con lo cual sería suficiente para alcanzar un superávit primario para 2023 y un nivel de deuda cercano al 50% del PIB para 2035.



¿Qué pasa si se le hacen cambios a los proyectos?



Según Villegas lo trascendental es que cualquier cambio que eventualmente se le realice a los proyectos de ley no afecten su rendimiento. Es decir si se le quita efectividad de algún lado, se le devuelva por otro.



La negociación que tenemos está ajustada al rendimiento. Se pueden hacer cambios pero no podemos afectar los rendimientos porque si afectamos los rendimientos afectamos el tamaño. Es como si estuviéramos haciendo una represa de 20 metros y decidimos hacerla de 18 para dejar dos metros por donde se va a salir el agua… no nos sirve como país”, dijo.



¿Cuándo empezaremos a recibir el dinero?



La aprobación del acuerdo por parte del directorio no garantiza todavía el envío del dinero. Primero debe aprobarse en la Asamblea Legislativa.



De acuerdo con Cubero, el primer desembolso se entraría entre mayo y junio si la Asamblea lo aprueba según lo programado y sería por US$583 millones anuales. Este monto se dividirá en dos, pagaderos en partes iguales cada semestre, cuando el FMI realice el seguimiento del cumplimiento de las metas fiscales.



Los desembolsos se seguirían haciendo con esa periodicidad hasta completar los US$1.750millones que corresponden al acuerdo.