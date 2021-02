Sugieren a Biden enviar misión de alto nivel junto con la OEA, a negociar con Ortega

Por REDACCIÓN, E&N

La aspirante a la presidencia de Nicaragua, la periodista Cristiana Chamorro, sugirió este miércoles en el contexto de un conversatorio promovido por Diálogo Interamericano, que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envíe una misión de alto nivel acompañada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la finalidad de negociar con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para restaurar la democracia en el país.

¿Cómo puede ayudar Estados Unidos a Nicaragua?

Es así que durante el conversatorio, se le preguntó a los panelistas ¿Qué puede hacer Estados Unidos para ayudar a restaurar la democracia en Nicaragua? A lo que la periodista respondió:

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

“Yo creo que en este momento primero se debe activar formas de multilateralismo. Segundo enviar a una misión de alto nivel de parte de la administración para negociar con Ortega y entender que es lo que Ortega necesita en este momento. Esta misión debe ir acompañada por la OEA para reactivar las conversaciones que tuvieron en el pasado. Yo creo que en esta nueva era si en este momento no se toma ventaja, China y Rusia tomaran lugar en la región y amenazarían aún más a Centroamérica y Latinoamérica en general. Estas son mis recomendaciones porque creo que estamos a tiempo para Mayo y que la administración venga a Nicaragua para hablar con Ortega e iniciar profundas negociaciones para restaurar la democracia”.

Exhortan a Biden a fijar su mirada en la región

Cabe señalar que el mencionado conversatorio contó con la asistencia de Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, quien esta semana junto a otros actores políticos más de la región, enviaron una carta a la administración de Joe Biden, con la finalidad de que considera analizar más a fondo la situación de Nicaragua, sobre todo porque las elecciones se aproximan.

“La deriva dictatorial de Nicaragua es particularmente seria y debe abordarse con urgencia, dadas las elecciones que tendrán lugar el próximo noviembre; el desprecio y vulneración de los derechos humanos y de las instituciones democráticas que ahí tienen lugar, representan un grave foco de contaminación no sólo para Centroamérica sino para todo el continente" se puede leer en el documento enviado a los funcionarios de Biden.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

Con este documento, se espera que el jefe del ejecutivo americano preste su atención a los países del triángulo del norte y Nicaragua.

Al respecto, la expresidenta de Costa Rica señaló en entrevista, que con el envío de la carta, más allá de una respuesta, se espera que sea posible “calar en el proceso de toma de decisión de Washington y le presten atención no solo a países del triángulo del norte. El tema de Nicaragua particularmente preocupa ¿por qué? ya la OEA le ha dado muchas oportunidades a Nicaragua, ya le había establecido una especie de hoja de ruta para hacer reformas que garantizara unas elecciones competitivas y justas, y poco o nada ha pasado, más bien vemos reformas que han venido atacando más a las prensa, a fundaciones de la sociedad civil y ya el calendario electoral está caminando" argumentó Chinchilla.

Personalidades políticas centroamericanas firman documento

El documento enviado al presidente Biden, fue firmado por la expresidenta Chinchilla, el ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala; Eduardo Stein, la ex vicepresidenta y ex canciller de Panamá; Isabel Saint Malo, la ex canciller de El Salvador; María Eugenia Brizuela de Ávila, el ex canciller de Guatemala, Fernando Carrera, el exministro de Cooperación de Nicaragua y exdiputado; Edmundo Jarquín, el exembajador costarricense ante Naciones Unidas; Eduardo Ulibarri, la expresidenta del Diario La Prensa en Nicaragua; Cristiana Chamorro y la exdelegada de la Juventud de Naciones Unidas, Gina Kawas.