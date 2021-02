Exasesor de Obama: “Bukele sí buscó reuniones con Biden y fue rechazado”

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

El exasesor especial de la administración del presidente Barack Obama para asuntos de Latinoamérica, Dan Restrepo, señaló a través de una entrevista con el Canal 33, lo señalado por diversos medios de comunicación, referente a que la administración del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó la petición que hizo Bukele de reunirse con él, cuando estuvo en Washington.

Bukele sí buscó reunirse con Biden

“Lo sé de primera mano. Sé que hubo intentos por parte del presidente Bukele de tener reuniones con oficiales del nuevo presidente Biden y que no lo atendieron”, puntualizó Restrepo, quien actualmente una persona cercana a Joe Biden y añadió que “está bien establecido aquí en Washington que sí buscó estas reuniones y que no tuvo una reunión”.

El experto en la región no profundizó en el tea, ni qué instituciones fueron las que le dijeron que no, al presidente de El Salvador, no obstante, señaló que fue en “las oficinas donde un presidente normalmente buscaría una reunión en Washington, con gente de importancia en el equipo del presidente Biden, con respecto a la relación con América Latina”.

De igual forma, el exasesor de Obama puntualizó que “el mensaje (de la Casa Blanca) es bastante obvio (…), que los que respetan los marcos democráticos, del Estado de derecho, serán socios cercanos con los Estado Unidos y los que salen de esos marcos tendrán una relación más compleja”.

De igual forma, Dan Restrepo desaprobó lo que hizo Bukele frente al cuerpo diplomático, al desacreditar a los medios de comunicación y hacer que el encargado de negocios de la embajada americana sostuviera su versión de que nunca buscó la reunión.

Relación de Estados Unidos con El Salvador será diferente

Desde la salida de la Casa Blanca de Donald Trump, se ha señalado en diversos medios que la relación de Estados Unidos con El Salvador no será igual. Al respecto, el actual director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, expresó que las condiciones han cambiado para Bukele. “Su popularidad en El Salvador no lo aísla del escrutinio legítimo en Washington en torno a su historial sobre derechos humanos y el respeto al estado de derecho”.

De igual forma, Vivanco también habló recientemente sobre la reunión de Bukele con los diplomáticos en su cuenta oficial de Twitter y señaló que el jefe del ejecutivo dio su propia versión de los hechos:

“Como es habitual, @nayibbukele reacciona con mentiras y agresiones ante la prensa. Aquí en Washington es ampliamente conocido que Bukele estuvo en la ciudad durante dos días y pidió reuniones con funcionarios de la administración Biden. Y se regresó con las manos vacías” indicó Vivanco.