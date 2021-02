Fundador de Twitter y Jay Z quieren convertir al bitcoin en la moneda de Internet

Por AFP



Jack Dorsey, el fundador de Twitter, anunció el viernes la creación, junto al rapero Jay Z, de una fundación para financiar el desarrollo del bitcoin como una "moneda de Internet".

"Jay-Z y yo vamos a donar 500 bitcoines a una nueva fundación llamada Btrust para financiar el desarrollo de bitcoin, que inicialmente se centrará en equipos en África e India", tuiteó Jack Dorsey, también jefe de Square, una empresa de servicio de pagos.



El viernes 500 bitcoines valían unos US$24 millones.



"Será un fideicomiso ciego, que no recibirá ninguna instrucción nuestra", dijo, y mencionó la existencia de un enlace en Internet para presentar candidaturas a los tres primeros puestos del directorio. Según la página de la aplicación, la misión de Btrust será "hacer de Bitcoin la moneda de Internet".



Las autoridades canadienses autorizaron el viernes el lanzamiento del primer fondo bitcóin cotizado en bolsa del mundo, lo que brinda a los inversores un mayor acceso a la criptomoneda.



A pesar de su reputación sulfurosa (se sospecha que se utiliza para transacciones ilegales), la criptomoneda está ganando fama gracias a las inversiones de grandes empresas.



El lunes, Tesla invirtió US$1.500 millones en bitcoines y planea aceptar moneda virtual como forma de pago para sus autos.



En octubre, el gigante de pagos en línea Paypal lanzó un servicio de compra, venta y pago de criptomonedas, mientras que Square anunció que había invertido 50 millones de dólares en bitcoines.



BlackRock, que gestiona billones de dólares en nombre de fondos que administran las pensiones de funcionarios y empresas y de gente adinerada, también reforzó la legitimidad de la moneda virtual al sumarla a fines de enero a la lista de productos financieros en los que podría invertir.



Jack Dorsey nunca ha ocultado su interés en el bitcoin, al que ve como un modelo de gobernanza descentralizada para Internet.

