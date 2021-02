El presidente de Costa Rica niega espionaje ante el Congreso

Por REDACCIÓN E&N

El actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, negó este recientemente en una audiencia y ante una comisión legislativa, con la presencia de la mayoría de congresistas del Parlamento, que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) haya en algún momento tenido la intención de espiar a los ciudadanos y afirmó que su creación fue de “buena fe”, con el único objetivo de ayudar a la creación de políticas públicas.

“Ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron”, aseguró el mandatario en la audiencia que se desarrolló en el recinto del plenario legislativo y que Alvarado ha calificado como una “interpelación velada” que irrespeta la Constitución Política del país.

Alvarado fue convocado para una extensa audiencia por la comisión legislativa que investiga la UPAD, la cual fue creada por medio de un decreto publicado el pasado 17 de febrero de 2020, el cual posteriormente fue derogado por Alvarado el día 21 de ese mes, a causa de las diversas críticas hacia la comisión, sobre todo por su artículo 7.

De igual forma, algunos diputados de la oposición han señalado anteriormente que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos tenía la intención de espiar a los costarricenses, además de acceder a datos sensibles de la ciudadanía.

Esta situación también está siendo investigada por la Fiscalía, la cual, en febrero del año pasado allanó la casa del jefe del ejecutivo, además de decomisar diversos dispositivos electrónicos, entre los que se pueden mencionar los teléfonos celulares del presidente.

Alvarado dispuesto a colaborar

Por su parte, el presidente Alvarado señaló en la audiencia, que la UPAD pretendía colaborar, a través del análisis de datos, en la creación y desarrollo de políticas públicas basadas en la ciencia, y nunca para beneficios particulares o de terceros, o con fines electorales.

De igual forma, el presidente defendió la legalidad de la unidad y reconoció que el decreto fue derogado por la “confusión” que se causó en cuanto a la redacción del artículo 7.

“Si bien hubo un error de redacción en un artículo del decreto que permitía generar interpretaciones negativas y lejanas al objetivo perseguido, de buena fe, por razones de conveniencia y oportunidad, se procedió a derogarlo. Puedo venir a rendir cuentas con la tranquilidad de que en todo momento se ha actuado procurando exclusivamente el interés público, utilizando los datos y la ciencia para tomar las mejores decisiones posibles”, puntualizó Alvarado.

Audiencia, ¿un juicio político?

Durante la primera parte de la audiencia, los siete diputados de la comisión investigadora realizaron una serie de cuestionamientos al presidente, sobre todo relacionados a los funcionarios que integraron la Unidad Presidencial de Análisis de Datos.

De hecho, Pedro Muñoz, opositor del Partido Unidad Social Cristiana, señaló que la audiencia se trataba de un “juicio político”.

Ante dicha afirmación, la diputada del oficialista Partido Acción Ciudadana, Paola Vega, hizo el señalamiento de que dicha figura no se encuentra en la Constitución Política de Costa Rica, por lo que hizo un llamado al orden.

Por su parte, el presidente Alvarado insistió en que la Constitución Política no permite la interpelación del mandatario por parte del Congreso y que acudió a la sesión únicamente.

"La Ley Fundamental no les permite interpelar al Presidente de la República ni me permite acudir a una interpelación velada, como esta (…) pero en honor a la ciudadanía que me ha depositado el cargo transitorio de Presidente y en acatamiento de mi compromiso y deber con Costa Rica de rendir cuentas, es que me presento hoy con el fin de explicar al pueblo de Costa Rica acerca de las actuaciones de la Unidad de Análisis de Datos", expresó Alvarado.

La Constitución Política no permite la interpelación al presidente, pero las comisiones legislativas sí pueden convocarlo para que se refiera a algún tema en específico y tienen la potestad de interrogarle al respecto.