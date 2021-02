Panamá: Costo de la Línea 3 se elevará en US$360 millones

Por La Prensa (Panamá)





La Contraloría General de la República refrendó el contrato cuyo costo se estima en US$2,844,096,495.89, y que será ejecutado por el Consorcio HPH JOINT VENTURE (Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd).



El Contralor General, Gerardo Solís, destacó la importancia del proyecto que reactivará la economía y mejorará la calidad de vida transformando la movilidad de más de 500.000 residentes del sector Oeste. Además, indicó que el proyecto fue revisado exhaustivamente para que cumpliera con todas las especificaciones necesarias para proceder a su refrendo.

Hace un año el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo decidió que la tercera línea del Metro no utilizaría los carriles centrales del cuarto puente para cruzar el cauce del Canal de Panamá. A cambio, las autoridades optaron por incluir la construcción de un túnel que se hará a 50 metros por debajo del nivel del mar, tramo subterráneo que modificó parte del diseño original del monorriel que recorrerá 25 kilómetros entre la estación de Albrook y la de la Ciudad del Futuro, en Arraiján.



Doce meses después de esa decisión se van conociendo algunos detalles del túnel, que no formó parte de ninguna de las dos obras licitadas; ni en la del cuarto puente, ni en la de la Línea 3 del Metro.



Ahora, el Metro de Panamá informó que los costos de los cambios al incluir el túnel y otros tramos soterrados serán de US$360 millones. La empresa de transporte masivo señaló que “próximamente” se estará publicado el acto público para contratar el diseño del túnel.



El Metro aclaró que el diseño y la construcción del túnel se realizarán en licitaciones separadas.



Respecto a este tema, el pasado lunes, durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, indicó que los trabajos del metro generarán unos 5.000 empleos que ayudarán a dinamizar la economía del país, afectada por la pandemia respiratoria.



En relación al cuarto puente, Alexander indicó que continúa trabajando junto con el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, en la fórmula que permita financiar la construcción de US$1.518 millones.



Al no integrar el paso de la tercera línea del Metro a esta obra, se supone que los costos estimados en el cuarto puente deberían bajar. Pero solo cuando se defina el futuro del puente se podrá evaluar si financieramente los cambios de diseño valieron la pena.



Por ahora, y con la independencia de los proyectos, el Gobierno se asegura de avanzar en uno mientras se encuentra el financiamiento del otro.



Visto bueno



Ayer, la Contraloría General de la República refrendó el contrato con el consorcio HPH Joint Venture, integrado por Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd, y Posco Engineering Construction por US$2.844 millones, a cargo de levantar la tercera línea del Metro.



Además de los US$2.507 millones que costaría la obra civil y el sistema de trenes, en el contrato están incluidos US$337 millones del costo del financiamiento en que incurrirá el contratista para ejecutar el proyecto en los 54 meses que deben durar los trabajos.



Al añadir los US$360 millones que demandará el tramo soterrado, el costo final de la obra supera los US$3.204 millones.



De los US$147 millones que tendrá el Metro para invertir en 2021, poco más de US$69 millones irán a los trabajos relacionados con la tercera línea hacia Panamá Oeste.



En el trazado original la estación de Balboa sería elevada, pero al decidirse por la opción del túnel, ésta será soterrada y se construirá debajo de terrenos que tiene la Autoridad del Canal de Panamá cerca del puerto Balboa.



Después de la estación de Balboa, el túnel continuará su recorrido y terminará 500 metros antes de la actual estación de Albrook donde se construirá una trinchera abierta hasta el intercambiador que permitirá que las personas se desplacen entre las las otras líneas del Metro.



Estudios



Para recuperar parte del tiempo perdido en 2020, el Metro de Panamá ha avanzado en la licitación de estudios relacionados con la tercera línea.



La semana pasada la comisión evaluadora designada para analizar las propuestas de las empresas interesadas en hacer el Estudio del Impacto Ambiental del túnel hizo su recomendación a la directiva del Metro.



De las tres propuestas analizadas, la comisión determinó que la empresa CSA Group Panamá S.A. cumplió con todos los requisitos del pliego de condiciones.



La empresa había ofertado 297 mil 500 dólares, superando las propuestas de las empresas Planeamiento y Desarrollo S.A. y Proyectos y Ejecución de Obras por 169 mil dólares y 220 mil dólares, respectivamente.



Una vez el Metro de Panamá adjudique el contrato para realizar el EIA, el contratista tendrá 5 meses para realizar el análisis, incluyendo la consulta pública que establece la normativa panameña para los estudios categoría 3.



La empresa seleccionada deberá hacer estudios de ruido, calidad del aire, medir la contaminación del agua, así como análisis geológicos.